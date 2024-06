Samsung Galaxy S25: i nuovi dettagli sulle fotocamere scoraggiano gli utenti

È difficile per i fan di alcuni brand non cercare in giro delle notizie su quello che verrà in futuro. Il pubblico legato a casa Samsung è infatti perennemente alla ricerca di qualcosa che possa anticipare quelli che saranno gli smartphone del prossimo corso, i quali ora rispondono al nome della gamma Galaxy S25.

Secondo quanto riportato, sono già spuntate diverse indiscrezioni sul web ultimamente per i prossimi top del colosso sudcoreano. La serie Samsung Galaxy S25, che con ampia probabilità dovrebbe arrivare durante il prossimo gennaio 2025, è già oggetto di grande attenzione. Durante le ultime ore una fonte molto attendibile avrebbe rivelato alcuni dettagli riguardanti le fotocamere.

Samsung Galaxy S25: cambierà la fotocamera principale e il sensore per i selfie

Stando alla fonte olandese GalaxyClub, il Samsung Galaxy S25 avrà una fotocamera principale da 50 MP. Il sito Web non ha rivelato però ulteriori informazioni, per cui è inutile cercare lumi riguardo alla dimensione del sensore e alla dimensione dei pixel.

Questa sarebbe la quarta volta che gli utenti si ritroverebbero di fronte ad una fotocamera principale da 50 MP sul modello base. La prima volta si partì infatti con il Samsung Galaxy S22 rilasciato nel 2022. Gli utenti dunque si augurano che l’azienda offra un sensore di dimensioni maggiori proprio per ottenere una migliore qualità dell’immagine soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Lo stesso sito riporta inoltre che Galaxy S25 ed S25 Plus verranno forniti con una fotocamera selfie da 12 MP, esattamente come visto sui Galaxy S24 ed S23. Anche in questo caso non sono trapelate notizie in merito alle dimensioni e alla capacità del sensore.

La notizia arriva anche poco dopo che la stessa fonte ha affermato che il Galaxy S25 presenterà la stessa batteria da 4.000 mAh dell’S24. Stando a quanto riportato dunque, sembra che l’S25 potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, un lieve aggiornamento dell’attuale S24.