Samsung Galaxy S25, niente Exynos: i chip potrebbero essere di MediaTek

Diverse voci hanno fatto trapelare una questione abbastanza scottante: Samsung avrebbe problemi di resa con il processo a 3 nm su cui doveva basarsi l’Exynos 2500. Proprio in virtù di ciò è probabile che il chip del colosso sudcoreano non sarà pronto in tempo per la presentazione della serie Galaxy S25. D’altra parte, secondo quanto riferito, Qualcomm starebbe pianificando di aumentare il prezzo dello Snapdragon 8 Gen 4, motivo per cui Samsung non avrebbe dunque più intenzione di equipaggiare tutte le varianti Galaxy S25 con un chip del genere.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate in queste ore, siccome la produzione dell’Exynos 2500 sarebbe molto al di sotto dei requisiti di base per far partire una produzione di massa, risulterebbe ad oggi improbabile un suo utilizzo a bordo dei modelli Galaxy S25.

Samsung: l’azienda pensa a nuovi processori per i suoi Galaxy S25

Risulta ad oggi fortemente improbabile che la serie Galaxy S25 venga interamente alimentata dallo Snapdragon 8 Gen 4, poiché si prevede che sarà dal 25 al 30% più costoso rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3. Il prezzo del singolo componente infatti potrebbe addirittura arrivare fino a 260 dollari.

Nelle ultime ore alcune indiscrezioni hanno parlato di Samsung pronta a scegliere i chip MediaTek: il Galaxy S25 potrebbe infatti includere questi chip mai visti a bordo dei suoi terminali.

L’azienda potrebbe infatti decidere di andare dritta sul MediaTek Dimensity 9300 Plus, che presumibilmente alimenterà anche il Galaxy Tab S10 Plus. Effettivamente, come alcuni ricorderanno, MediaTek aveva precedentemente rivelato che un nuovo top di gamma Android negli Stati Uniti sarebbe stato alimentato dal Dimensity 9300 Plus.

Questa sì che potrebbe essere una notizia, ma almeno per il momento bisogna andarci con i piedi di piombo essendo un’indiscrezione. Inoltre, Samsung ha recentemente smentito le notizie secondo cui ci sarebbero difetti nella sua tecnologia a 3 nm, quindi è possibile che seguirà la stessa strategia per i chip di quest’anno.