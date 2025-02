Samsung Galaxy S25: quanto costa riparare il display?

Chi vuole acquistare un nuovo Samsung Galaxy S25, può farlo nei negozi in quanto ormai sono disponibili al pubblico da qualche giorno. La domanda che in tanti si stanno facendo però, dopo aver appreso dei display super performanti di cui sono dotati questi prodotti, è la seguente: quanto costerebbe una sostituzione dello schermo nel caso in cui si dovesse rompere? A rispondere è stata proprio Samsung, che ha reso noti i costi precisi per ognuno dei suoi tre dispositivi.

Prezzi in linea con la serie precedente: Samsung non cambia

Stando a quanto riportato da Samsung, i prezzi sono rimasti gli stessi: sostituire il display di un Galaxy S25, sarà come sostituire uno schermo di un Galaxy S24. Ecco l’elenco preciso:

Galaxy S25 Ultra : 259 dollari

: 259 dollari Galaxy S25 Plus : 199 dollari

: 199 dollari Galaxy S25: 174 dollari.

Per fare un confronto, gli stessi prezzi si applicavano alla gamma Galaxy S24, quindi chi ha un vecchio modello non vedrà alcun aumento nei costi di assistenza. Tuttavia, i modelli “Fan Edition” della serie Galaxy S hanno tariffe molto più basse: la sostituzione dello schermo su Galaxy S24 FE e S23 FE costa appena 99 dollari.

Quanto sono resistenti gli schermi del Galaxy S25?

Di certo sarà complicato ritrovarsi a dover sostituire lo schermo per una rottura. Samsung ha dotato i suoi nuovi dispositivi di vetri molto resistenti a protezione dei preziosi pannelli sottostanti. I Galaxy S25 e S25 Plus montano il Gorilla Glass Victus 2, progettato per resistere a cadute fino a due metri su superfici simili all’asfalto e fino a un metro su superfici simili al cemento.

Per quanto riguarda invece Galaxy S25 Ultra, il livello aumenta. Lo smartphone top di gamma gode di un avanzato Gorilla Armor 2, che dovrebbe garantire una maggiore resistenza agli impatti e offrire un trattamento anti-riflesso per migliorare la visibilità del display in condizioni di luce intensa.