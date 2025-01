Samsung Galaxy S25: se non li avete ancora visti, eccoli qui in foto

C’è tanta attesa per quello che verrà presentato durante il prossimo evento Unpacked 2025 di Samsung. L’azienda sudcoreana in realtà ha già i piani ben precisi e questo gli utenti lo sanno: arriverà la nuova gamma smartphone Samsung Galaxy S25, la quale non sarà di certo ricolma di novità. Diversi aspetti verranno modificati e migliorati, ma senza stravolgimenti.

Mentre si attende con ansia il 22 gennaio per la presentazione, continuano a trapelare in rete delle indiscrezioni. Questa volta sono venute a galla delle immagini che ritraggono gli smartphone.

Tre principali cambiamenti nel design dei Galaxy S25

I nuovi Samsung Galaxy S25 porteranno alcune novità interessanti. Innanzitutto arriveranno un design più curvilineo e cornici ridotte. Prendendo in esame il Galaxy S25 Ultra ad esempio, questo abbandonerà l’aspetto squadrato visto nei modelli precedenti, pur mantenendo angoli meno arrotondati rispetto ai Galaxy S25 ed S25+. Come si può vedere nelle immagini, le cornici appaiono più sottili, grazie al profilo laterale piatto che crea un effetto visivo di maggiore ampiezza dello schermo.

Le immagini mostrano anche la cover ufficiale Qi2 di Samsung, dotata di un anello magnetico per l’allineamento. Tuttavia, il supporto alla ricarica Qi2 non sarà nativo, ma richiederà l’uso di queste cover magnetiche per sfruttare la nuova tecnologia.

Sul fronte hardware, la serie Galaxy S25 sarà alimentata dal nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM come standard, per migliorare le prestazioni e supportare al meglio le nuove funzionalità basate sull’AI. La batteria dovrebbe mantenere la stessa capacità, ma con un possibile aumento della velocità di ricarica wireless.

Prenotazioni già aperte con vantaggi esclusivi

Samsung ha già aperto le prenotazioni per i nuovi Galaxy S25. Chi effettuerà una prenotazione anticipata riceverà un credito di 50 dollari per l’acquisto del dispositivo dopo l’annuncio ufficiale del 22 gennaio.

Con queste anticipazioni, la linea Galaxy S25 sembra pronto a portare raffinatezza estetica e potenza tecnologica nella fascia alta degli smartphone del 2025.