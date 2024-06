Samsung Galaxy S25: sul web spuntano le prime tracce

Ancora in auge e tra le serie di smartphone più valutate per l’acquisto c’è quella di Samsung. I tre Galaxy S24 presenti sul mercato da gennaio, con a capo il modello S24 Ultra, continuano ad essere tra i prodotti predominanti in termini di vendite. Il merito è stato soprattutto dell’introduzione di Galaxy AI che ha aiutato Samsung a riportare in alto i suoi guadagni nel primo trimestre di quest’anno.

I più curiosi si stavano cominciando a domandare se si sapesse qualcosa nei meandri del web riguardo alla prossima serie del colosso. Proprio nelle ultime ore pare che le prime notizie del Samsung Galaxy S25 Ultra si siano fatte notare per la prima volta.

Samsung Galaxy S25 Ultra risponde “presente”: sul web alcune informazioni di base

I più curiosi si chiedevano come mai non trapelasse ancora informazioni riguardo alla prossima serie Galaxy S25 di Samsung. Durante le ultime ore sul web sono comparse proprio le prime indiscrezioni che andrebbero ad identificare il prossimo top di gamma, ovvero il Galaxy S25 Ultra. Stando a quanto riportato dalle fonti, il numero di serie attribuito al prodotto sarebbe SM-S938U con la lettera “U” che starebbe a rappresentare il paese, in questo caso gli Stati Uniti.

Come si può vedere nell’immagine qui in alto, si tratta di un elenco comparso nel database IMEI. Queste informazioni svolgono anche la funzione di primo segno ufficiale che Samsung rilascerà un modello Galaxy S25 Ultra negli Stati Uniti il ​​prossimo anno. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che l’azienda orientale avesse intenzione di abbandonare l’idea di un prodotto Ultra.

Di informazioni riguardo alle specifiche tecniche si sa ben poco: secondo quanto dichiarato da alcune fonti molto vicine a Samsung, l’azienda opterà per le nuove memorie UFS 4.1, unità più rapide rispetto all’attuale UFS 4.0 in dotazione al Galaxy S24 Ultra. Per quanto riguarda il resto, si sa poco quanto nulla e bisognerà attendere i prossimi mesi.