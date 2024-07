Samsung Galaxy S25 Ultra: la batteria potrebbe deludere le aspettative

Quasi tutti gli smartphone top di gamma del mondo Android che sono stati lanciati quest’anno sono arrivati con una batteria da 5.000 mAh o più. Il OnePlus 12 si distingue tra tutti con la sua incredibile capacità di 5.400 mAh, ma gli altri si difendono al meglio. Le voci che stanno circolando proprio durante la giornata di oggi indicano che gli smartphone di punta del 2025 potrebbero contenere batterie ancora più grandi, con OnePlus che già fa parlare della sua batteria Glacier da 6.100 mAh. Data l’intensa concorrenza, molti fan di Samsung hanno pensato che l’azienda abbia in programma qualcosa di grande dal punto di vista energetico. In realtà le ultime indiscrezioni non portano a pensare questo.

Secondo quanto riportato da alcuni leaker professionisti, il Samsung Galaxy S25 in arrivo a gennaio o febbraio 2025 sarà dotato di una cella da 5.000 mAh, la stessa del Galaxy S24 Ultra. L’azienda coreana utilizza ormai la stessa batteria sui suoi smartphone top di gamma sin dal Galaxy S20 Ultra, lanciato nel lontano 2020. Sarebbe quindi il sesto anno consecutivo in cui l’azienda non aumenta la capacità della batteria sul prodotto più potente.

Samsung Galaxy S25 Ultra: batteria invariata e anche la velocità di ricarica

Il Galaxy S24 Ultra offre una durata della batteria in grado di andare avanti tutto il giorno. Nel caso in cui Samsung dovesse riuscire a raggiungere numeri simili anche con l’S25 Ultra l’anno prossimo, la mancanza di una batteria più grande non sarà di certo un problema. Le voci indicano che lo Snapdragon 8 Gen 4 di prossima generazione di Qualcomm sarà un chip molto energivoro. Ciò potrebbe costringere Samsung a concentrarsi sull’aumento dell’efficienza di altri componenti interni, incluso un display meno “esigente”.

Ancora più importante: la velocità di ricarica di 45 W probabilmente resterà tale. Non viene menzionata la velocità di ricarica wireless, ma visti i precedenti di Samsung, potrebbe rimanere la stessa a 15 W.