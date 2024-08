Samsung Galaxy S25 Ultra: nuova immagini lo mostrano meno aggressivo dell'S24 Ultra

Nei giorni in cui le notizie parlano insistentemente dei nuovi iPhone di Apple e del giorno della loro presentazione che è diventato ormai ufficiale, ecco una nuova notizia che invece parla dell’azienda rivale: Samsung. Secondo quanto riportato infatti sarebbe spuntata sul web una nuova immagine che mostrerebbe un render del dispositivo top di gamma, il prossimo Galaxy S25 Ultra.

Le indiscrezioni riferiscono che lo smartphone di punta del colosso sudcoreano non avrà i bordi affilati e squadrati del suo predecessore. Questo è evidente nei nuovi rendering condivisi proprio in queste ore da un famoso informatore vicino al mondo Samsung.

Samsung Galaxy S25 Ultra: spunta una nuova immagine sul web

Dando un’occhiata all’immagine del telefono, il Galaxy S25 Ultra sembra aver abbandonato gli angoli squadrati che contraddistinguono il Galaxy S24 Ultra. Molto spesso gli utenti li hanno criticati siccome qualcuno avrebbe provato fastidio nel tenere lo smartphone tra le mani per tempo prolungato. Samsung risolverà questo problema rendendo i bordi del Galaxy S25 Ultra leggermente arrotondati.

L’informatore fa notare che i rendering che ha condiviso non riflettono accuratamente tutti i cambiamenti. Si è parlato infatti di un arrotondamento del frame laterale verso il posteriore, cosa che in questo caso non è visibile.

Samsung inoltre ridurrà la larghezza complessiva del telefono da 79 mm a 77,6 mm, aumentando la diagonale dello schermo da 6,79 pollici a 6,86 pollici. Si parla inoltre di uno spessore di 8,4 mm, il che lo renderebbe reso più sottile del Galaxy S24 Ultra, che è spesso 8,6 mm. Per quanto riguarda invece l’hardware, l’unica notizia che filtra fino ad oggi oltre al nuovo chip Snapdragon 8 Gen 4, è quella che parla della memoria da 16 GB di RAM per prestazioni super fluide. Si vocifera anche che il telefono sfoggerà due nuove fotocamere: un modulo ultrawide e un nuovo teleobiettivo. Per le informazioni più accurate ovviamente c’è tempo, visto che la presentazione è prevista per gennaio o febbraio 2025.