Samsung Galaxy S26 avrà una funzione che gli utenti vogliono assolutamente

Mentre sta per arrivare la nuova gamma Samsung Galaxy S25, si parla già di quello che sarà l’anno prossimo. Nel 2026 infatti il colosso sul coreano lancerà la sua line-up S26, la quale molto probabilmente porterà a disposizione del pubblico una funzionalità molto ambita, anzi un upgrade della stessa. La ricarica wireless è già disponibile da tempo sui prodotti di Samsung, ma con i prossimi Galaxy S26 potrebbe arrivare ad una potenza di 65 W. Significherebbe dunque un notevole aumento di capacità, valutando che ad oggi il Galaxy S24 Ultra consente di arrivare al massimo a 45 W.

Samsung Galaxy S26: batterie più potenti ma sembra della stessa grandezza

Samsung starebbe adottando una tecnologia “a strati” per le batterie, che consente di aumentare la capacità energeticasenza incidere sul peso o sulle dimensioni dei dispositivi. Questo significa che il prossimo Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare con una batteria da 5500 mAh, garantendo una maggiore autonomia senza sacrificare il design sottile.

Di certo ci sono smartphone concorrenti che riescono ad avere performance migliori sotto questo punto di vista grazie a batterie da 6000 o 7000 mAh. Ciò però non sta a significare che i prossimi Galaxy S26 avranno meno autonomia, in quanto Samsung potrà giocare molto sull’ottimizzazione del software.

Ricarica a 65W: meno attesa, più energia

La ricarica rapida a 65W potrebbe essere una delle caratteristiche più apprezzate della nuova serie. Anche se non è ai livelli di altri brand che offrono fino a 100W, è comunque una novità importante per gli utenti Galaxy. Con questa tecnologia, ricaricare il telefono richiederà meno tempo, una comodità sempre più essenziale nella vita di tutti i giorni.

Tra i grandi novità che potrebbero arrivare per favorire tutto ciò, c’è la possibilità di vedere le batterie in silicio-carbonio. Queste sarebbero in grado di conservare molta più energia al loro interno rispetto alle solite batterie formate dagli ioni di litio.