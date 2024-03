Uno strumento che si è rapidamente guadagnato un posto nella nostra vita quotidiana è il tracker Bluetooth. Questo piccolo dispositivo è diventato un compagno indispensabile per molte persone, offrendo una serie di vantaggi e funzionalità che possono migliorare significativamente l’esperienza quotidiana. Quello più acquistato ora su Amazon è il Samsung Galaxy SmartTag2, proposto a soli 22,90€ (spedizione compresa) grazie allo sconto del 43% sul prezzo di listino.

Il Samsung Galaxy SmartTag2 spopola su Amazon durante la Festa delle Offerte di Primavera

Volendo sintetizzare al massimo, il Samsung Galaxy SmartTag2 è un piccolo dispositivo Bluetooth che ti aiuta a trovare i tuoi oggetti smarriti. Con un design compatto, una batteria di lunga durata e una serie di funzionalità avanzate, SmartTag2 è il compagno ideale per chi tende a perdere le proprie cose. E quindi è perfetto anche come idea regalo, no?

Il localizzatore del colosso sudcoreano vanta un’autonomia di 500 di giorni e fino al 40% in più di batterie sfruttando la modalità Risparmio Energetico. La batteria è la CR2032 (x1), inclusa nella confezione di vendita.

Lo SmartTag2 è compatto e, grazie all’anello, può essere facilmente agganciato a chiavi, zaini e così via. È inoltre resistente ad acqua e polvere secondo la certificazione IP67, quindi è perfetto anche da portare con sé in occasione di escursioni in natura o in viaggio.

Per rintracciare un oggetto smarrito è ovviamente necessario abbinare prima il tracker al proprio smartphone Android (8.0 o versioni successive). E a proposito, con il dispositivo Samsung è possibile anche trovare lo smartphone: basta premere il pulsante sul localizzatore per far squillare il telefono, anche quando è in modalità silenziosa.

Da segnalare ci sono poi la Modalità Smarrito, che quando è attiva mostra tramite NFC i contatti dell’utente proprietario dell’oggetto smarrito, e la Modalità Naviga, che fornisce indicazioni passo-passo per localizzare in modo preciso l’oggetto.