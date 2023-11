Samsung Galaxy Tab A8, lo sconto su Amazon è unico (-12%)

Col passare del tempo le principali aziende che fanno parte del mondo della tecnologia hanno messo su dei veri e propri baluardi insuperabili. Samsung, che per quanto riguarda i tablet è una delle aziende leader, continua a produrre in quantità i suoi Galaxy Tab A8.

Questo prodotto, che è stato acquistato da migliaia e migliaia di persone solo nell’ultimo anno, ha un prezzo ottimo e un hardware molto performante. Secondo quanto riportato, le possibilità di trovarlo a prezzo scontato sono ancora alte e Amazon lo dimostra. Il prodotto, che vanta un ampio schermo e uno degli ultimi sistemi operativi a bordo, oggi costa il 12% in meno sul famoso sito e-commerce.

Per portare a casa questo Samsung Galaxy Tab A8 basteranno dunque 150 € con la spedizione prevista entro la prossima settimana. La garanzia sarà di un anno.

Samsung Galaxy Tab A8, le specifiche tecniche

Per descrivere un tablet è importantissimo partire innanzitutto dalla diagonale dello schermo, che in questo caso è da 10,5″. La risoluzione in full HD consente la possibilità di guardare contenuti con caratteristiche ottime in termini di colori e quant’altro.

Il Galaxy Tab A8 di Samsung gode però anche di ottime specifiche hardware, siccome integra 64 GB di memoria interna e 4 GB di memoria RAM. Non mancano ovviamente le fotocamere, con una disponibile sul lato frontale e una disponibile sul retro. La prima è da 5 MP mentre la seconda è da 8 MP.

Probabilmente già da domani il prezzo potrebbe aumentare ed oggi chiunque ha l’occasione di bloccare un costo nettamente inferiore. Il Samsung Galaxy Tab A8 Costa oggi il 12% in meno rispetto al solito con un costo totale di soli 150 €. La garanzia è di un anno e la spedizione è rapida.

