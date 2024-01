Giunto sul mercato sul finire del 2023, il tablet Android di fascia media di Samsung spicca per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. I punti di forza del Galaxy Tab A9 sono sicuramente la portabilità, il design robusto e realizzato materiali premium (il retro è in alluminio), le prestazioni solide per tutte le principali attività di base e – in questo caso – il prezzo. Sì perché su eBay, utilizzando il codice CASA24, il dispositivo da 8,7″ viene a costare solo 146 euro, spedizione compresa. È il nuovo minimo storico.

Il dispositivo è venduto da pskmegastore, venditore professionale con 96,3% di feedback positivi.

Il Samsung Galaxy Tab A9 può essere definito come il tablet Android con il perfetto equilibrio tra prestazioni e prezzo. Come anticipato, è un device di fascia media e si presenta con un display TFT da 8,7 pollici con risoluzione di 1340 x 800 pixel, ovvero WXGA+.

Il retro è completamente in alluminio: elegante, pulito ed essenziale. L’unico elemento che spicca rispetto alla scocca è la fotocamera da 8 megapixel in grado di registrare video a 1080p, ovvero in Full HD, a 30fps. La fotocamera frontale è invece da 2 megapixel.

Il Tab A9 è un dispositivo pensato per le operazioni di base che tutti gli utenti o quasi svolgono ogni giorno: navigazione web, social network, visione di contenuti in streaming, email e – perché no – anche gaming. Nel caso dei videogiochi bisogna però considerare i limiti tecnici del dispositivo, quindi è opportuno portare al minimo le impostazioni (fps, risoluzione, dettagli e così via).

Il sistema operativo è Android 14 – ben gestito dal processore octa-core – e di sicuro in futuro ci saranno aggiornamenti da installare. Samsung garantisce anni di update, sia in termini di sicurezza che di funzionalità.

Ricorda che per completare l’affare a meno di 150€ devi inserire manualmente il codice promozionale CASA24 al momento del pagamento. Questo ha validità fino al 4 febbraio 2024, ma è meglio affrettarsi perché restano pochissime unità (solo 5 al momento della stesura di questo articolo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.