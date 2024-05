Samsung Galaxy Tab A9+: il nuovo MINIMO su Amazon è da urlo!

Raggiunge oggi un nuovo minimo storico il Samsung Galaxy Tab A9+, un tablet Android ideale per tutti quegli utenti che cercano un dispositivo versatile, affidabile e di qualità ad un prezzo contenuto. A proposito della promozione odierna, la configurazione top con 8GB di RAM e 128GB di archiviazione costa solo 199,99 euro su Amazon grazie allo sconto immediato del 35%. I costi di spedizione, poi, sono totalmente azzerati per tutti gli abbonati Prime.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet versatile con un display da 11”: in questo momento è al minimo storico

Il Samsung Galaxy Tab A9+ ha un design caratterizzato da linee sottili e una scocca in alluminio che si traduce in un aspetto premium. Insomma, messo di fianco a dispositivi ben più costosi, fa la sua bellissima figura. Il device Android è dotato di un ampio display TFT LCD da 11 pollici con risoluzione WUXGA+ (1200 x 1920 pixel) che restituisce all’utente un’esperienza visiva coinvolgente. A migliorarla contribuisce la frequenza d’aggiornamento di 90Hz, caratteristica per nulla scontata in questa fascia di prezzo.

In fatto di performance, il Galaxy Tab A9+ si affida al processore Qualcomm Snapdragon 695, accompagnato da 8GB di RAM. È la miglior configurazione possibile per questo dispositivo e garantisce prestazioni reattive, anche in caso di multitasking. Il tablet di Samsung gestisce senza alcun problema attività come la navigazione web, l’utilizzo di app di produttività, lo streaming di contenuti multimediali e anche il gaming leggero.

Il device Android, come già anticipato, dispone di 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB. Questo significa che c’è ampio spazio a disposizione per foto, video e app. La batteria è da 7.040 mAh e offre un’autonomia di lunga durata. Con una singola carica, potrai utilizzare il tablet per ore per lavorare, giocare o guardare i tuoi film preferiti. La ricarica avviene tramite la porta USB-C.

Si segnalano infine la fotocamera posteriore da 8 megapixel, la fotocamera anteriore da 5 megapixel. Immancabili Wi-Fi e Bluetooth, e all’interno della confezione è incluso anche un cavo da USB-A a USB-C per la ricarica.