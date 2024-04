Samsung Galaxy Tab A9+ ad un prezzo ASSURDO su eBay

Nuovo eccezionale minimo storico per il Samsung Galaxy Tab A9+, il tablet Android di ultima generazione del colosso tech sudcoreano. Il dispositivo oggi è infatti acquistabile su eBay a soli 164,99 euro, spedizione compresa. Per completare l’affare a questo prezzo è assolutamente necessario inserire il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è al minimo storico: acquistalo a meno di 170 euro su eBay

Il Galaxy Tab A9+ ha un design premium con un corpo in alluminio e una finitura opaca che lo rende resistente alle impronte digitali. Il display da 11″ pollici è uno dei suoi punti di forza: con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel (Full HD) e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, offre immagini nitide, colori vivaci e ampi angoli di visuale. La luminosità massima è abbastanza elevata per la maggior parte degli usi, anche in ambienti esterni.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è alimentato da un processore octa-core, a cui tiene ottima compagnia la RAM da 4GB. Grazie a questa combo, il multitasking è fluido e non si verificano rallentamenti o lag. Anche nel caso di operazioni di base, ovviamente, non si segnalano problemi.

Il sistema operativo è Android 13, personalizzato con l’interfaccia utente proprietaria One UI Samsung. Non mancano tutte le applicazioni di Google per una experience completa, come il Play Store, il negozio digitale da cui scaricare tantissime applicazioni.

La una batteria è da 7.040 mAh che offre un’autonomia eccellente. Con un uso moderato, il dispositivo dovrebbe durare fino a due giorni con una singola carica. La ricarica avviene tramite la porta USB-C. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro è installata una fotocamera da 8 megapixel. Quella anteriore per selfie e videochiamate è invece da 5 megapixel.

Il dispositivo è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,9% di feedback positivi e oltre 127.000 recensioni.