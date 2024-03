Samsung Galaxy Tab A9+ REGALATO su Amazon con le offerte di primavera

In esclusiva su Amazon durante le offerte di primavera è comparso uno dei tablet migliori in circolazione, ovvero il Samsung Galaxy Tab A9+. Questo fantastico dispositivo, dotato di un ampio schermo ma soprattutto costruito molto attentamente in modo da essere leggero e funzionale allo stesso tempo, è interessato da un ottimo sconto.

Chi stava cercando qualcosa con cui lavorare o svagarsi, è cascato nel posto giusto: Amazon rende disponibile il prodotto con il 6% in meno, che porta lo sconto totale di queste settimane al 28%. Grazie a tali accorgimenti, il Samsung Galaxy Tab A9+ oggi ha un prezzo di soli 187 € e porta con sé due anni di garanzia. Per quanto riguarda la spedizione, questa arriva a casa in un massimo di due giorni.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ da 11″ ha un processore top e Android 13

Oltre al display da 11″ TFT LCD in FHD, questo Galaxy Tab A9+ si basa su un processore Qualcomm SM6375 e su una memoria RAM da 4GB. La memoria interna è da 64GB e c’è Android 13. La batteria sostiene il tutto alla grande con i suoi 7.040 mAh e c’è anche una fotocamera posteriore da 8 MP.

Il vero punto di forza di questo tablet di Samsung è certamente l’ampiezza del display. Degno dei più grandi top di gamma sul mercato dei tablet, il pannello del Galaxy Tab A9+ è un piacere per gli occhi. Il motivo principale per acquistarlo rispetto a tutti gli altri di pari livello è sicuramente la batteria: gli utenti riferiscono di non aver problemi ad andare ben oltre la giornata di autonomia.

Lo sconto di oggi in esclusiva su Amazon durante le offerte di primavera è di quelli da non perdere. Con il 6% aggiuntivo, si arriva al 28% totale sul prezzo di listino: costa 187 €.