Samsung Galaxy Tab S10, online i prezzi: costerà di più

Samsung, almeno secondo le indiscrezioni, dovrebbe presentare molto presto i nuovi tablet della gamma Galaxy Tab S10. Sono infatti tantissime le informazioni che stanno trapelando in questi giorni sui nuovi tablet. A differenza della serie Galaxy Tab S9, arriveranno sul mercato solo due versioni del nuovo Galaxy Tab S10: Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra.

Nuove informazioni sulla serie di tablet di Samsung suggeriscono che i nuovi dispositivi saranno un po’ più costosi rispetto ai modelli precedenti. Secondo un nuovo rapporto proveniente dalla Svizzera, il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra saranno circa 100 € più costosi dei loro predecessori.

Samsung Galaxy Tab S10: i dispositivi saranno più costosi rispetto a quelli dello scorso anno

Confermato il fatto che i prodotti della gamma Galaxy Tab S10 saranno più costosi, sono venute fuori anche alcune informazioni in merito ai prezzi durante le scorse ore. Questo è il listino dei prezzi trapelato sul web, sia in franchi svizzeri che in euro:

Samsung Galaxy Tab S10+ (solo WiFi)

CHF 1179 / € 1260 per 12 GB + 256 GB

per 12 GB + 256 GB CHF 1299 / € 1390 per 12 GB + 512 GB

Samsung Galaxy Tab S10+ (cellulare)

CHF 1319, € 1410 per 12 GB + 256 GB

per 12 GB + 256 GB CHF 1419, € 1515 per 12 GB + 512 GB

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (solo WiFi)

CHF 1399, € 1495 per 12 GB + 256 GB

per 12 GB + 256 GB CHF 1519, € 1625 per 12 GB + 512 GB

per 12 GB + 512 GB CHF 1829, € 1955 per 16 GB + 1 TB

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (cellulare)

CHF 1549, € 1655 per 12 GB + 256 GB

per 12 GB + 256 GB CHF 1669, € 1785 per 12 GB + 512 GB

per 12 GB + 512 GB CHF 1979, € 2115 per 16 GB + 1 TB

Il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy S10 Ultra saranno disponibili nei colori grigio e argento, che sembrano molto simili tra loro e anche un po meno accesi del solito.

Un rapporto precedente ha rivelato inoltre che Samsung utilizzerà il chipset Dimensity 9300+ di MediaTek, per molti un passo indietro rispetto alla serie precedente che utilizza il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Si dice che il più piccolo dei due, il Galaxy Tab S10+, abbia un display da 12,4 pollici, mentre quello più grande dovrebbe avere un display da 14,6 pollici. Tuttavia, entrambi utilizzeranno pannelli AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.