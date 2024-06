È partita una nuova iniziativa Samsung davvero strepitosa, perfetta per chiunque sia alla ricerca di un nuovo tablet Android. I prodotti che segnaliamo in questo articolo sono il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra il Galaxy Tab S9 FE: il primo costa solo 608 euro anziché 1.370 grazie allo sconto del 26% e al cashback di 400 euro, il secondo invece crolla a soli 289 euro per merito dello sconto Amazon dell’11% e del cashback di 200 euro. Entrambi arrivano in compagnia della S Pen e del caricabatterie.

Prosegui con la lettura dell’articolo per tutte le informazioni sul cashback.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e S9 FE a prezzi stracciati su Amazon

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB

Il Galaxy Tab S9 Ultra è un tablet top di gamma con un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz e supporto alla tecnologia HDR10. Ed è anche il primo tablet della gamma Galaxy S ad essere resistente ad acqua e polvere.

Le performance sono eccellenti grazie al chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che trova ottimo supporto nei 12GB di RAM e nei 256GB di archiviazione interna. La batteria è da 11.200 mAh e in dotazione ci sono anche la S Pen e il caricabatterie USB-C da 45W.

E sì, il dispositivo è compatibile con la suite di funzioni di intelligenza artificiale Galaxy AI.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Il Tab S9 FE (impermeabile, IP68) è dotato di un display LCD PLS da 10,9 pollici con frequenza d’aggiornamento di 90Hz che assicura un’esperienza di visione fluida e di qualità.

Il cuore del tablet Android è il processore Exynos 1380, supportato nelle operazioni da 6GB di RAM e 128GB di archiviazione. La batteria è da 8.000 mAh e assicura una buona autonomia. Anche in questo caso ci sono i due gadget inclusi, ovvero la S Pen e il caricabatterie USB-C.

Come ottenere il cashback Samsung

Per ottenere un cashback di 400€ e di 200€ per il Tab S9 Ultra il Tab S9 FE rispettivamente, bisogna acquistare il dispositivo entro il 24 giugno 2024 (assicurandosi che sia venduto e spedito da Amazon) e registrare il prodotto su Samsung Members entro il 23 agosto 2024.