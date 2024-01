Sei alla ricerca di un tablet dalle prestazioni eccellenti? Abbiamo quello che ti serve: ora su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy Tab S7 FE ad un prezzo scontato e pagarlo meno di 500 euro!

Non solo, Amazon ti da la possibilità di alleggerire la spesa pagandolo in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo da subito inizi ad usare il tuo fantastico tablet Samsung ma lo paghi con tutta calma senza risentirne!

Samsung Galaxy Tab S7 FE: un tablet assolutamente perfetto in tutto!

Un tablet dal design raffinato, comodo da tenere in mano, con un display da 12,4 pollici con colori super brillanti e uno schermo luminoso che fa risaltare ogni dettaglio.

Straordinari suoni AKG per un’esperienza cinematografica, doppi altoparlanti e audio Dolby Atmos per un suono coinvolgente e una videocamera con 3 microfoni integrati per una voce sempre cristallina. Dotato di un processore Snapdragon per giocare e visualizzare contenuti in modo veloce e senza interruzioni, perfetto per usare 3 applicazioni contemporaneamente. Presenta una batteria di lunga durata da 10,090mAh per assicurarti fino a 13 ore ininterrotte di streaming.

La confezione include S-Pen a bassa latenza con punta morbida per scrivere in modo naturale e convertire le note scritte a mano in testo digitale in tempo reale, la penna è velocemente riponibile tramite attacco magnetico. Il contenuto della confezione è il seguente: il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE, cavo di alimentazione, caricabatterie, cavo USB C e S-Pen.

Prendilo ora su Amazon!

