Samsung Galaxy Tab S9 FE, il tablet da 10,9" al 24% di sconto su Amazon

È stato oggetto di voci per diversi mesi e alla fine è arrivato per prendersi una fascia del mercato dei tablet. Ovviamente dal titolo si capisce che stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab S9 FE, dispositivo super equilibrato e performante al punto giusto da piantonare i top di gamma.

Oggi questo prodotto arriva su Amazon con la sua splendida diagonale da 10,9″, con una super batteria e con il nuovo processore Exynos. Gli utenti che stavano aspettando uno sconto, saranno dunque contenti di trovarlo con il 24% in meno sul famoso sito e-commerce. Basteranno 419 € per portarlo a casa con due anni di garanzia e con la spedizione entro giovedì.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, le specifiche tecniche

Il Galaxy Tab S9 FE è in sconto oggi su Amazon con le sue ottime specifiche. A bordo troviamo il processore Exynos 1380 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, mentre la battere è da 8000 mAh.

Per quanto riguarda il display, siamo al cospetto di un pannello da 10,9″ LCD con altissima risoluzione, mentre il comparto fotografico vede tra retro e fronte rispettivamente due sensori da 12 e 8 MP. È ovviamente inclusa la S Pen impermeabile.

La grande sorpresa è arrivata per molti utenti che proprio non si aspettavano: questo tablet è già in sconto con un considerevole ribasso. Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è uno dei prodotti migliori del momento e lo confermano anche le recensioni. Difficilmente ci si può ritrovare al cospetto di un dispositivo così performante per un prezzo così basso.

Oggi su Amazon infatti il prodotto di Samsung costa il 24% in meno, situazione che comporterà un ribasso sensibile. Il tablet passa infatti da 549 € a soli 419 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro questo giovedì.

