Cerchi un tablet Android di fascia medio-alta a buon prezzo? Lo hai trovato, perché il Samsung Galaxy Tab S9 FE con S Pen inclusa è in questo momento acquistabile su Amazon a soli 394,99 euro (anziché 619 euro) grazie allo sconto immediato del 36%. E per chiunque voglia rateizzare il pagamento, è disponibile la soluzione Cofidis.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet Android versatile e (oggi) super conveniente

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE (2023) sfoggia un design elegante e sottile, ideale per essere trasportato in borsa o zaino. Il tablet vanta un display TFT LCD da 10,9 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz che rende le animazioni e lo scrolling più fluidi, migliorando ulteriormente il comfort d’uso.

Il dispositivo è alimentato dal processore octa-core Exynos 1380, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. È una configurazione che garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di app social, lo streaming di contenuti multimediali e il multitasking, ma anche per operazioni più intense e gravose, come l’editing e il gaming.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è dotato di una fotocamera posteriore da 12MP e di una fotocamera frontale da 8MP. La qualità di foto e video è certamente buona, ma per l’eccellenza bisogna puntare su altro. La batteria da 8.000 mAh garantisce un’autonomia eccellente, che può durare fino a due giorni con un uso moderato. Questo rende il tablet del colosso sudcoreano perfetto per chi è in viaggio o per chi lo utilizza per lunghe sessioni di lavoro o di svago.

Infine, per quanto riguarda connessioni e porte, non mancano Wi-Fi, Bluetooth e porta USB-C per ricarica e accessori.