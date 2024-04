Samsung Galaxy Watch4 Classic: sconto SHOCK del 57%

Errore di prezzo? Forse sì, forse no. In ogni caso, bisogna approfittare subito di questa offre che sbriciola il prezzo del Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm. L’indossabile smart del gigante sudcoreano costa solo 173 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 57%. È il nuovo minimo storico, ovviamente.

Stile e tecnologia: il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm è al minimo storico su Amazon con lo sconto del 57%

Con la sua cassa in acciaio inox, il Galaxy Watch4 Classic si presenta con un design classico e raffinato. La ghiera girevole, elemento distintivo di questo modello, facilita la navigazione tra le varie funzioni. Il cinturino in silicone (intercambiabile) garantisce un comfort eccellente anche per un uso prolungato.

Oltre alle classiche funzioni di uno smartwatch, come la ricezione di notifiche, il controllo della musica e la gestione delle chiamate, il Galaxy Watch4 Classic offre una serie di funzionalità avanzate per la salute e il benessere. Tutte le notifiche e le informazioni sono consultabili sul display Super AMOLED da 1,4″ pollici.

L’indossabile è dotato di un sensore BIA (Bioelectric Impedance Analysis) che consente di misurare la composizione corporea, fornendo informazioni su massa grassa, massa magra e BMI. Traccia inoltre la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno e lo stress. Grazie al GPS integrato, è possibile monitorare le attività sportive con precisione, sia all’aperto che al chiuso.

L’abbinamento con Wear OS di Google (Wear OS Powered by Samsung) amplia notevolmente le possibilità del Galaxy Watch4 Classic. L’accesso al Google Play Store permette di scaricare una vasta gamma di applicazioni, tra cui quelle per il fitness, la produttività e l’intrattenimento. L’assistente Google integrato facilita l’interazione con lo smartwatch e la ricerca di informazioni.