Potrebbe trattarsi di un errore di prezzo, quindi è consigliabile completare l’acquisto nel minor tempo possibile. Il Samsung Galaxy Watch5 Pro con display AMOLED da 1,4″, smartwatch top di gamma del 2023, è in questo momento acquistabile a soli 246 euro su Amazon grazie allo sconto immediato del 51%. E i costi di spedizione sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Samsung Galaxy Watch5 Pro scontato del 51% su Amazon: errore di prezzo?

La cassa del Galaxy Watch5 Pro è realizzata in titanio, un materiale leggero e resistente. Il quadrante è protetto da un vetro Gorilla Glass DX+, che è più resistente ai graffi e alle cadute rispetto al vetro Gorilla Glass DX utilizzato sullo smartwatch della precedente generazione. In generale, il suo è un look premium e decisamente meno sportivo rispetto a quello del modello standard. Del resto, si parla di una versione “pro”.

L’indossabile offre il meglio: è dotato di un display Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione di 450 x 450 pixel. Il pannello Sapphire Crystal è luminoso e nitido, e offre un’ottima esperienza di visualizzazione.

Alimentato dal processore Exynos W920, il Galaxy Watch5 Pro da 45mm è dotato di 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Questa scheda tecnica consente la perfetta esecuzione di funzionalità per non perdersi alcun aggiornamento e monitorare sia la salute che l’attività fisica.

Monitoraggio della frequenza cardiaca

Monitoraggio della pressione sanguigna

Monitoraggio dell’ossigeno nel sangue

Monitoraggio delle attività sportive

GPS integrato

Monitoraggio del sonno

Tracciamento del ciclo mestruale

In termini di autonomia, il Galaxy Watch5 Pro è dotato di una batteria da 590mah che offre, con un uso moderato, una durata fino a 40 ore. Lo smartwatch premium supporta anche la ricarica rapida, che consente di ricaricare la batteria da zero al 100% in circa 30 minuti.

Nell’elenco dei “pro” oggi figura anche il prezzo. L’incredibile sconto del 51% attivo in questo su Amazon fa precipitare il costo dello smartwatch a meno di 250 euro. Meglio approfittarne subito, anche perché le unità potrebbero terminare nel giro di poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.