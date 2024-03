Amazon e Samsung uniscono le forze e propongono un’offerta a dir poco strepitosa. Sullo store digitale del colosso di Seattle il Samsung Galaxy Watch6 (smartwatch di ultima generazione) viene proposto a soli 196 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto del 39%. Un bel risparmio se si considera che il prezzo di listino del dispositivo è superiore ai 300 euro.

Oltre allo sconto sopracitato c’è anche un altro vantaggio. Con l’acquisto dello smartwatch ottieni in omaggio 3 mesi di allenamento con Buddyfit.

Il meglio della tecnologia moderna è al tuo polso con il Samsung Galaxy Watch6, ora al minimo storico

Il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm, oltre ad aere un look moderno e premium sotto tutti i punti di vista, porta con sé funzionalità avanzate per il benessere. Volendo sintetizzare al massimo, è un dispositivo completo e versatile.

Con un corpo in acciaio inossidabile e un cinturino in silicone morbido e intercambiabile, l’indossabile si adatta perfettamente al polso, offrendo un comfort eccellente anche per un uso prolungato. La ghiera touch fornisce un controllo intuitivo e preciso delle diverse funzioni, mentre il display AMOLED offre una luminosità eccellente e una riproduzione dei colori vivida.

Lo smartwatch del colosso sudcoreano si distingue per le sue avanzate funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e del benessere. Ecco quelle di maggior spicco:

Misurazione del battito cardiaco (ECG), che aiuta ad identificare eventuali anomalie

Misurazione dell’ ossigeno nel sangue (SpO2)

Monitoraggio del sonno , con possibilità di ricevere consigli per migliorarne la qualità

Gestione dello stress

Per quanto riguarda invece le funzionalità smart per un’esperienza d’uso senza compromessi, si segnalano la ricezione di tutte le notifiche più importanti, la gestione delle chiamate in entrata, la possibilità di effettuare pagamenti contactless e utilizzare applicazioni di sistema e di terze parti.