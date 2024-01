Samsung Galaxy Watch6, il prezzo è incredibile su Amazon (-28%)

La gara tra i vari smartwatch continua e tra i leader in assoluto non poteva che esserci Samsung. In attesa che arrivi la nuova gamma di orologi intelligenti, su Amazon è spuntata un’offerta che non poteva di certo passare inosservata. In sconto c’è oggi il Galaxy Watch6 nella sua versione da 40mm.

Il prodotto, dal design iconico, è ancora una volta presente con un prezzo ottimale, quello che tutti desiderano. Grazie al famoso sito e-commerce, gli utenti potranno acquistarlo a 259,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida.

Galaxy Watch6 in sconto, lo smartwatch di Samsung da prendere

La variante disponibile oggi in sconto su Amazon è quella da 40 mm colorata di oro. Un Galaxy Watch6 di questo genere è molto bello ma anche tanto utile: consente di monitorare il battito cardiaco, il sonno, l’ossigeno nel sangue, la massa corporea e anche lo stress.

Non manca la possibilità di ricevere chiamate e notifiche, ovviamente in pura sinergia con gli smartphone Android di ogni genere.

Tra gli smartwatch di alto livello rientra di diritto anche questo di Samsung, che sta per essere soppiantato dalla nuova serie in arrivo ma che resta ugualmente valido. Ricordiamo infatti che si tratta di un top di gamma, peraltro molto comodo da indossare viste sue dimensioni e soprattutto il suo peso.

Il design circolare non è molto comune tra gli smartwatch di alto livello, che tendono ad inserire elementi differenti. Proprio per questo, chi ama la tradizione, può optare per questo Galaxy Watch6, peraltro in grado di salvaguardare la salute in ogni momento. Il prezzo di vendita è di 259,99 € su Amazon con due anni di garanzia e con la spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.