Quando Amazon si mette d’impegno, il risultato finale è sempre qualcosa di strepitoso. Oggi ad esempio il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm costa solo 229 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 28%. È il minimo storico per lo smartwatch con un look premium adattato a qualsiasi tipo di abbigliamento e situazione. E poi per monitorare fitness e benessere è davvero perfetto.

Eleganza a alta tecnologia al polso con il Samsung Galaxy Watch6, oggi al minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm rappresenta un connubio perfetto tra stile e funzionalità avanzate per il benessere. Il suo design elegante e compatto, abbinato a un’ampia gamma di sensori e software intuitivi, lo rende un dispositivo davvero completo e versatile.

Con un corpo in acciaio inossidabile e un cinturino in silicone morbido e intercambiabile, l’indossabile si adatta perfettamente al polso, offrendo un comfort eccellente anche per un uso prolungato. La ghiera girevole touch fornisce un controllo intuitivo e preciso delle diverse funzioni, mentre il display AMOLED da 1,2 pollici offre una luminosità eccellente e una riproduzione dei colori vivida.

Lo smartwatch del colosso sudcoreano si distingue per le sue avanzate funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e del benessere. Tra queste troviamo:

Misurazione del battito cardiaco (ECG), che aiuta ad identificare eventuali anomalie

(ECG), che aiuta ad identificare eventuali anomalie Misurazione della pressione sanguigna

Misurazione dell’ ossigeno nel sangue (SpO2)

Monitoraggio del sonno , con possibilità di ricevere consigli per migliorarne la qualità

, con possibilità di ricevere consigli per migliorarne la qualità Rilevamento automatico dell’attività fisica e dati precisi sulle calorie bruciate e la distanza percorsa

Gestione dello stress

Oltre alle funzionalità per la salute, il dispositivo offre una vasta gamma di funzioni smart. Tutte le notifiche più importanti sono a portata di polso, e poi è possibile rispondere alle chiamata in entrata, effettuare pagamenti contactless e utilizzare applicazioni di sistema e di terze parti.

Il Samsung Galaxy Watch6 è uno smartwatch elegante, funzionale e ricco di funzioni per la salute e il benessere. Acquistarlo oggi sarebbe un’ottima idea, dal momento che è al minimo storico.