Samsung Galaxy Watch6, sconto da 120 € su Amazon per il Black Friday

Su Amazon è disponibile oggi il Galaxy Watch6 di Samsung in grande sconto. Il famoso orologio smart arriva con il 38% in meno rispetto al solito.

Gli utenti che vogliono portarlo a casa nella sua colorazione Graphite, potranno farlo spendendo solo 199 €.

Samsung Galaxy Watch6 da 40mm, le specifiche

Se non avete mai provato uno smartwatch di Samsung, questa potrebbe essere l’occasione più propizia per farlo. Il prezzo di vendita più basso ma anche la colorazione disponibile, rendono questo Galaxy Watch6 un vero e proprio best-buy. Disponibile nella versione da 40 mm, per cui adatto anche ad un pubblico femminile, offre tutte le possibilità tipiche di un prodotto di questo genere.

Samsung ha scelto di puntare soprattutto sul monitoraggio delle funzioni vitali, tra cui la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, lo stress, l’indice di massa corporea e il monitoraggio del sonno. Tutto ciò è possibile con il sensore Samsung BioActive.

A destare molto stupore è soprattutto il monitoraggio cardiaco, in grado di monitorare alla grande il battito del cuore ricevendo delle notifiche qualora dovesse essere rilevato un ritmo anomalo. Ricordiamo che un punto a favore di questo Samsung Galaxy Watch6 è la durata, siccome non ci saranno problemi a tenerlo sul polso per più giorni. Ci sono anche tantissime modalità dedicate al mondo del fitness che potrebbero tornare utili.

Quando si parla di accessori di Samsung, tutti hanno paura del prezzo essendo il brand uno dei migliori in assoluto. Oggi però il costo di questo dispositivo è davvero incredibile: solo 199 € grazie allo sconto del 38% disponibile su Amazon. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione veloce che arriverà a casa vostra in un massimo di due giorni.

