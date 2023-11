Samsung Galaxy Watch6 SOTTOCOSTO al Black Friday Amazon

Tra tutti i dispositivi che stanno rappresentando una posizione di veri best-buy durante questo Black Friday 2023, c’è sicuramente il Samsung Galaxy Watch6. Il famosissimo smartwatch, presentato a febbraio insieme alla gamma di smartphone Galaxy S23, è stato in grado di far vendere diverse unità in pochi giorni. Il merito è sicuramente del prezzo di vendita che è sceso vertiginosamente negli ultimi tempi.

Basta guardarlo per innamorarsene, vista la forma molto semplice che nasconde al suo interno un mondo di funzionalità e di performance. Il Galaxy Watch6 di Samsung oggi su Amazon costa davvero poco, soprattutto se confrontato con altri orologi di ultima generazione.

Grazie all’8% di sconto ulteriore applicato su un prezzo già ridotto ultimamente, il costo finale arriva a 249 €. In totale si tratta di un ottimo ribasso dal momento che il prezzo originale era di 349 €. Anche in questo caso ci saranno due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Super prezzo per il Galaxy Watch6 di Samsung, le specifiche

L’ampiezza della cassa da 44 mm insieme all’ampio display AMOLED, garantiscono la visione perfetta di ogni informazione. Lo smartwatch di Samsung permette di controllare il battito cardiaco, il sonno, l’ossigeno nel sangue e anche l’indice di massa corporea.

Queste però sono solo alcune delle funzionalità di cui gode, dal momento che anche le notifiche e le chiamate potranno essere ricevute senza problemi.

Con l’arrivo di tutte le offerte migliori durante questo Black Friday 2023, era plausibile di trovarsi di fronte al solito imbarazzo della scelta. Ogni dubbio però è stato fugato alla grande da tutti gli utenti che cercavano uno smartwatch alla vista del Samsung Galaxy Watch6, oggi in sconto. La versione colorata in Graphite è disponibile infatti con un prezzo ribassato dell’8% per un totale di 249 €. Sarà possibile avere due anni di garanzia.

