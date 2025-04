Samsung presenta Galaxy XCover7 Pro e Tab Active5 Pro con batterie sostituibili

Batterie sostituibili e resistenza estrema sono le caratteristiche principali dei nuovi dispositivi lanciati da Samsung per il mercato aziendale. Con il debutto del Samsung Galaxy XCover7 Pro e del Galaxy Tab Active5 Pro, l’azienda coreana risponde alle esigenze di professionisti che operano in ambienti difficili, offrendo soluzioni tecnologiche progettate per durare nel tempo e garantire flessibilità d’uso.

Samsung Galaxy XCover7 Pro: caratteristiche e prezzo

Il nuovo smartphone rugged, Samsung Galaxy XCover7 Pro, si distingue per la sua compatibilità con gli accessori del modello precedente, pur introducendo significativi miglioramenti hardware e software.

Il dispositivo è dotato di un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD e un refresh rate di 120 Hz, offrendo una qualità visiva superiore. Al cuore del dispositivo troviamo il processore Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico dello smartphone è omposto da una fotocamera principale da 50 MP (f/1.8) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP.

La certificazione IP68 assicura una resistenza avanzata a polvere e acqua, rendendo il dispositivo ideale per l’uso in ambienti ostili. Inoltre, la connettività è al passo con i tempi, con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4.

La batteria da 4350 mAh è facilmente sostituibile e supporta la ricarica tramite USB-C o Pogo-Pin, garantendo un’autonomia prolungata e flessibilità d’uso. Tra le funzionalità aggiuntive, spicca il pulsante dedicato alla funzione walkie-talkie, pensato per i servizi push-to-talk.

Galaxy XCover7 Pro sarà in vendita in Italia a partire da maggio al prezzo di 619,90 euro.

Galaxy Tab Active5 Pro: caratteristiche e prezzo

Il Galaxy Tab Active5 Pro rappresenta invece una novità assoluta nel panorama dei tablet rugged. Dotato di un display LCD da 10,1 pollici con risoluzione WUXGA, il dispositivo supporta l’uso della S-Pen, quindi è l’ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e interattività. Anche in questo caso, il processore Snapdragon 7s Gen 3 è il cuore del sistema, abbinato a configurazioni di memoria che prevedono 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno, espandibile fino a 2 TB.

Una delle caratteristiche più innovative del tablet è la gestione energetica. Il Galaxy Tab Active5 Pro utilizza due batterie da 5050 mAh, che possono essere sostituite singolarmente grazie alla funzione hot-swap. Questa soluzione consente di cambiare una batteria senza dover spegnere il dispositivo, garantendo continuità operativa. Inoltre, il tablet può essere utilizzato in modalità “No-Battery”, collegandolo direttamente a una fonte di alimentazione, una funzione particolarmente utile in contesti aziendali.

Galaxy Tab Active5 Pro sarà disponibile a partire da maggio a 699 euro. Samsung si impegna a fornire sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza per entrambi i dispositivi, un aspetto cruciale per il settore business, dove la longevità e la sicurezza dei dispositivi sono fondamentali.