Samsung Galaxy Z Flip usato come body-cam dalle Forze dell'Ordine

L’era dei pieghevoli di Samsung ha sempre fatto molto parlare per via dei vari tipi di utilizzo che potrebbe fornire. Nel Missouri ad esempio, i dipartimenti di polizia di Kimberling City e Indian Point hanno testato i Samsung Galaxy Z Flip come body camera durante un progetto pilota due anni fa. Dopo sei mesi il programma si è concluso con risultati positivi, portando all’estensione anche agli altri dipartimenti di polizia.

Gli smartphone Galaxy Z Flip sono stati scelti per il loro design leggero e compatto, che li rende ideali per gli agenti di polizia che in genere trasportano molta attrezzatura.

Samsung Galaxy Z Flip in dotazione alla polizia in Missouri

Per personalizzare il dispositivo al fine di renderlo ideale per l’uso da parte della polizia, Samsung ha collaborato con Visual Labs, un fornitore di soluzioni proprio per body camera. La collaborazione ha portato alla rimappatura del pulsante del volume esterno per attivare la registrazione della piccola videocamera in situazioni urgenti senza dover accendere il display o aprire lo smartphone. Inoltre, la funzione body camera può essere attivata tramite rilevamento dell’alta velocità durante gli inseguimenti o quando è collegata come dash cam con luci di emergenza attivate.

Gli smartphone Galaxy Z Flip offrono diverse funzionalità che li rendono adatti all’uso di body camera. Il loro design compatto e pieghevole consente un facile fissaggio alle uniformi e la fotocamera di alta qualità assicura una registrazione video chiara e precisa. La struttura molto ben elaborata può resistere ad ambienti difficili. Anche la lunga durata della batteria e le funzionalità avanzate tra cui la stabilizzazione della fotocamera, garantiscono grande praticità per il lavoro di polizia.

L’uso del Galaxy Z Flip come bodycam va ben oltre il momento in tempo reale: la possibilità di archiviare all’istante tutti i video raccolti nel cloud, è una vera risorsa per la polizia.

“Abbiamo scelto il Galaxy Z Flip per la vasta gamma di vantaggi che offre al nostro team e siamo lieti di dire che abbiamo ottenuto risultati incredibili. Abbiamo visto che le attività sul territorio sono notevolmente migliorate grazie alla sua facilità d’uso e alla capacità di migliorare le comunicazioni tra i team. Questi dispositivi ci consentono di avere ottime risorse“.

Queste sono le parole di Todd Lemoine, capo della polizia del dipartimento di polizia della città di Kimberling.