Samsung Galaxy Z Flip6, in Europa ci sarà un aumento di prezzo

Mancano ormai pochi giorni dal prossimo Unpacked di Samsung, previsto appunto per il 10 luglio. L’evento è pronto a rivelare diversi prodotti molto attesi dal pubblico, tra cui i prossimi telefoni pieghevoli, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Insieme a questi arriveranno anche il nuovo ed inedito Galaxy Watch Ultra, nuovo top della serie Galaxy Watch 7, e il primo anello smart di Samsung, il Galaxy Ring. Effettivamente, a scanso di equivoci e sorprese, dovrebbe essere un evento Unpacked ricco di sorprese.

Mentre gli utenti aspettano con trepidante attesa, è emersa una nuova indiscrezione riguardante il piccolo dei pieghevoli, ovvero il Samsung Galaxy Z Flip6. A quanto pare ci sarà un aumento di prezzo ad accoglierlo sul mercato. Notizie provenienti dalle fonti europee suggeriscono che il Galaxy Z Flip6 arriverà con un prezzo più alto rispetto a quello del suo predecessore, il Galaxy Z Flip5. Le fonti indicano un aumento di circa 150 euro.

Samsung aumenterà i prezzi del suo prossimo Galaxy Z Flip6 in Europa

Stando a quanto riportato dalle indiscrezioni, sembra che un rivenditore europeo abbia già definito i prezzi per i prossimi modelli pieghevoli di Samsung,. Per quanto concerne la variante da 256 GB del Galaxy Z Flip6, si parla di una cifra di 1.339,99 euro. Per il modello da 512 GB si arriverà invece a 1.466,99 euro. Facendo un rapido confronto con il Galaxy Z Flip5 dello scorso anno, il suo debutto ha visto un prezzo di 1.199 euro per la versione da 256 GB e di 1.319 euro per la variante da 512 GB. L’aumento dunque dovrebbe essere considerevole, addirittura più di 1100 euro.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, i più curiosi hanno avito modo di trovare sul web qualche informazione interessante. Stando a quanto trapelato, il Galaxy Z Flip6 verrà lanciato con un sensore principale da 50 MP aggiornato, un passo in avanti significativo rispetto alla fotocamera da 12 MP del Flip5. Si prevede inoltre che Samsung andrà ad integrare le funzionalità Galaxy AI, quelle in dotazione ai modelli S24.