Samsung Galaxy Z Flip6, lo smartphone sotto stress fornisce ottimi riscontri

Dopo aver visto la presentazione ufficiale dei nuovi pieghevoli di Samsung, ha fatto parlare molto il nuovo Galaxy Z Flip6 per via dei suoi miglioramenti. È veramente così interessante come visto attraverso i primi video delle recensioni? È veramente così resistente e migliorato rispetto alle versioni precedenti?

A rispondere è stato il noto tester JerryRigEverything, il quale ha portato sul suo tavolo proprio il piccolo pieghevole del colosso sudcoreano. Notoriamente, lo YouTuber smonta i nuovi dispositivi e li sottopone a vari test per constatare la loro resistenza. Il Galaxy Z Flip6, che proprio oggi è arrivato ufficialmente sul mercato dopo la presentazione del 10 luglio, è stato sottoposto a più prove.

Samsung Galaxy Z Flip6: la piega è nettamente migliorata, proprio come volevano i fan

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip6, come sottolinea lo YouTuber confrontando il Galaxy Z Flip5, si nota un’enorme riduzione della tanto discussa piega. Questa, più volte additata per aver rovinato l’aspetto del display interno, avrebbe ora meno impatto rispetto al passato. Lo schermo principale è coperto da una protezione in plastica PET che ha iniziato a mostrare graffi al livello due della scala Mohs come si può vedere dal video. Siccome si tratta del display interno che va chiuso mentre lo smartphone è in tasca, il basso livello di resistenza potrebbe non essere un problema. Tornando al display interno, la plastica che lo riveste comincia a bruciarsi a contatto con il fuoco dopo 14 secondi ma nonostante questo il touchscreen continua a funzionare.

Il display esterno da 3,4 pollici del Samsung Galaxy Z Flip6 è invece protetto da un ottimo Gorilla Glass Victus 2. In questo caso la differenza si vede: i graffi hanno iniziato ad apparire al livello 6 con scanalature più profonde trovate al livello 7. L’alluminio è nettamente migliorato sui pannelli laterali anche se si graffia facilmente utilizzando il taglierino. Lo stesso vale per la parte inferiore dello Z Flip6 e per la parte superiore. Ottimo invece il vetro che protegge le doppie fotocamere posteriori.

Il Samsung Galaxy Z Flip6 non è impermeabile ma gode di una certificazione IP48 contro la polvere. JerryRigEverything ha versato appositamente della sabbia sul dispositivo notando un cambiamento nel suono degli altoparlanti che hanno cominciato a gracchiare mentre invece la cerniera è rimasta perfettamente funzionante.

In conclusione, sembra che il Galaxy Z Flip6 sia piuttosto resistente e ben costruito per essere un dispositivo pieghevole. A meno che gli utenti non abbiano intenzione di usare lo smartphone allo stesso modo del video, dovrebbero stare tranquilli.