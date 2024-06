Samsung Galaxy Z Flip6: spuntano sul web notizie sul prezzo

Solo qualche ora fa si parlava di alcune grandi novità riguardanti i prossimi pieghevoli di Samsung. Oggi il discorso riguarda molto da vicino uno dei due dispositivi, ovvero il prossimo Galaxy Z Flip6. Come qualcuno aveva ipotizzato, il top di gamma Galaxy Fold6, dovrebbe effettivamente essere più costoso rispetto al modello precedente e a quanto pare la stessa sorte toccherà al Flip6.

Molto probabilmente costerà più del suo predecessore senza portare al cospetto degli utenti molti aggiornamenti degni di nota. Sono arrivate infatti proprio nelle ultime ore delle nuove notizie in merito che potrebbero non piacere al pubblico.

Il Galaxy Z Flip6 di Samsung potrebbe costare più del solito

La stessa fonte che aveva già anticipato il possibile aumento di prezzo del prossimo Galaxy Z Fold6 oggi è tornata con nuove cattive notizie. Il leaker in questione sostiene infatti che anche il Galaxy Z Flip6 costerà di più, per la precisione 100 dollari oltre il prezzo dell’attuale Z Flip5. Questi in basso dovrebbero essere i prezzi previsti per gli Stati Uniti:

1.099,99 dollari con 256 GB di spazio di archiviazione;

con 256 GB di spazio di archiviazione; 1.219,99 dollari con 512 GB di spazio di archiviazione.

Con il Galaxy Z Flip5 normalmente il prezzo era, inizialmente di 999,99 dollari per il modello da 256 GB mentre per quello da 512 si saliva a 1.119,99 dollari. Sarebbe lecito per gli utenti chiedersi come Samsung intende giustificare questo, fino ad ora presunto, aumento di prezzo per entrambe le varianti.

Al momento di giustificazioni sembrano essercene poche, in quanto le prime immagini trapelate sul web mostrano un design apparentemente quasi uguale. Potrebbe esserci qualche miglioramento nei materiali e sicuramente nel processore, siccome verrà utilizzato uno Snapdragon 8 Gen 3. Di certo il pubblico si aspetta anche un altro grande miglioramento: la durata della batteria. Si vocifera infatti di nuove celle in grado di aggiungere un totale di 300 mAh rispetto al modello attuale.