Samsung Galaxy Z Fold6 avrà la fotocamera migliore del Galaxy S24

Samsung è stata l’azienda pioniera nel mondo degli smartphone pieghevoli su questo non c’è dubbio. Fino a quando non c’era concorrenza, il colosso poteva permettersi di inserire all’interno dei suoi prodotti delle fotocamere che superassero leggermente la media, senza strafare. Ora che di concorrenti ce ne sono in quantità, una fotocamera di livello medio su un dispositivo molto costoso non basterà più e Samsung potrebbe averlo capito.

Sebbene il noto leaker Ice Universe avesse affermato in precedenza che il prossimo Galaxy Z Fold6 avrebbe avuto la stessa configurazione della fotocamera vista sull’attuale Fold5 (che ha un sistema di fotocamere posteriori con sensore principale da 50 MP, un modulo ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo 3x da 10 MP), sembra essere arrivata qualche altra informazione in queste ore. Un altro informatore molto attendibile ha infatti acceso la speranza: il prossimo foldable potrebbe avere fotocamere migliori.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 avrà fotocamere più performanti dell’S24

Il confronto posto dal leaker su X in queste ore sembra voler mettere di fianco l’S24 e il Fold6. Se rispetto all’S24 il Fold5 ha le stesse fotocamere, si presuppone che con l’arrivo del Fold6 dovrebbe cambiarne almeno una.

Chiaramente è sempre meglio prendere le indiscrezioni con i piedi di piombo, ma il momento sembra avvicinarsi. Samsung infatti annuncerà con tutta probabilità il suo Fold6 il 10 luglio, ed effettivamente potrebbe essere tardi per modificare le specifiche della fotocamera.

Anche se questa voce non dovesse rivelarsi veritiera, non c’è pericolo di vedere uno smartphone sprovvisto di novità. Il Samsung Galaxy Fold6 avrà infatti tante altre cose da offrire, tra cui un display più ampio, bordi squadrati, cornici in titanio e un design più sottile e leggero. Stando alle ultime voci che sono passate tramite il web, anche la batteria dovrebbe sensibilmente migliorare rispetto al solito, con ricarica rapida a 25W.