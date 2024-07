Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: le nuove immagini mozzafiato

Chi pensava di aver già visto tutto quello che Samsung intende svelare al suo prossimo evento Unpacked del 10 luglio, non aveva ancora visto le ultime. È infatti trapelata sul web una serie di notizie che hanno messo in circolazione tante novità pronte all’arrivo.

Stando a quanto riportato, sono arrivate sul web tante nuove immagini dei prossimi Galaxy Z Fold6 e Z Flip 6. Queste mostrano i due pieghevoli in arrivo con dettagli nitidi e visibili sotto ogni aspetto.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: ecco alcune immagini e le schede tecniche

Una delle colorazioni ritratte nelle foto qui in basso è quella colorata di rosa. Il Samsung Galaxy Z Fold6 si mostra in questa variante prevalentemente indicata per un pubblico femminile. C’è anche la tonalità “silver shadow“, la quale per molti potrebbe essere certamente un po’ noiosa ma anche davvero bela da vedere.

I rendering in questione, rigorosamente in alta risoluzione, rendono ben visibili anche gli obiettivi della fotocamera posteriore. Questi sono stati riprogettati esattamente come i bordi del display. Questa è parte della scheda tecnica:

Display principale Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione 2160 x 1856 pixel;

Schermo secondario Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione di 2376 x 968 pixel;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy;

12 GB di RAM;

Opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB e 1 TB;

Sistema con tripla fotocamera posteriore da 50MP + 12MP + 10MP;

Fotocamera sotto il display da 4 MP;

Fotocamera da 10 MP;

Batteria da 4.400 mAh con supporto di ricarica da 25 W;

Dimensioni 153,5 x 68,1 x 12,1 mm (piegato);

Dimensioni 153,5 x 132,6 x 5,6 mm (aperto);

Peso 239 grammi.

Per quanto riguarda invece il Galaxy Z Flip6, il pieghevole a conchiglia di Samsung, si vede chiaramente come non cambi troppo rispetto al prodotto precedente. Lo si può vedere nella variante colorata di giallo ma anche nella variante colorata di azzurro. Sarà inoltre disponibile in verde e grigio. Anche qui c’è la scheda tecnica secondo le indiscrezioni: