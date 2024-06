Samsung: le immagini del Galaxy Z Fold6 e Flip6 con cover

Samsung ha fatto un gran lavoro. Il colosso infatti è riuscito a mantenere nascosti i design ufficiali dei suoi dispositivi pieghevoli di nuova generazione soprattutto in questi ultimi mesi. Almeno rispetto alle precedenti edizioni dei Galaxy Z Fold e Z Flip, Samsung questa volta non ha fatto troppo parlare.

Alcuni leaker però avrebbero tirato fuori qualcosa di molto interessante proprio riguardo ai prossimi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Sono comparse in rete delle immagini render che mostrerebbero gli smartphone.

I due nuovi arrivi previsti per il 10 luglio sono comparsi sul web insieme a custodie protettive di prima qualità. Queste però, sfortunatamente, tengono nascoste alcune parti dei design in entrambi i casi.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 compaiono sul web con le cover protettive

Le varie indiscrezioni avevano parlato, per quanto riguarda il prossimo Samsung Galaxy Z Fold6, di uno schermo più ampio rispetto al modello precedente. Almeno dalle immagini tutto ciò non sembra risaltare particolarmente, ma forse la colpa è della cover protettiva.

Una volta aperto, Z Fold6 sembra un dispositivo certamente meglio rifinito ed elegante rispetto al suo predecessore, con un enorme display primario circondato da cornici sottili e simmetriche.

Il sistema a tripla fotocamera posteriore sembra non cambiare troppo. Samsung infatti ha preferito concentrarsi in gran parte sul software e sui miglioramenti dell’intelligenza artificiale.

Anche le custodie, presumibilmente realizzate da Samsung, meritano un po’ di attenzione, con una che integra anche la S Pen.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip6, le immagini non mostrano lo schermo principale ma secondo quanto riportato non dovrebbero esserci grossi cambiamenti.

Entrambi i display resteranno completamente invariati sia in termini di dimensioni che di risoluzione. È più che probabile un aggiornamento della capacità della batteria, e lo stesso vale per la fotocamera principale che arriverà a 50 megapixel. Ormai manca poco, basta solo attendere 12 giorni.