Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono i primi con 7 anni di supporto per l'OS

Samsung ha annunciato i suoi ultimi smartphone pieghevoli, quelli che secondo il colosso sudcoreano sono i migliori di sempre. Chiaramente il riferimento riguarda i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, presentati proprio ieri all’evento Galaxy Unpacked estivo tenutosi a Parigi, sede delle olimpiadi di cui proprio Samsung sarà main sponsor.

Come le varie indiscrezioni avevano previsto, i pieghevoli presentano una gamma di funzionalità legate al mondo Galaxy AI, con diverse opportunità collegate all’intelligenza artificiale.

I pieghevoli, che sono ora disponibili al preordine, usciranno dalla confezione di vendita con a bordo la One UI 6.1.1 e poi con One UI 7 basati su Android 15.

Nel caos di tutti gli annunci che hanno tenuto banco durante l’evento Unpacked, ce n’è uno che potrebbe essere passato inosservato.

I nuovi Galaxy Z Fold6 e Flip6 di Samsung saranno i primi ad offrire 7 anni di supporto per il sistema operativo

Come la serie Samsung Galaxy S24, anche i nuovi Z Fold6 e Z Flip6 riceveranno 7 anni di supporto per il sistema operativo e ovviamente anche gli aggiornamenti di sicurezza collegati. Questo rende i nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung in grado di ottenere un supporto esteso come mai nessun altro prima d’ora. Da ricordare infatti che gli altri pieghevoli risalenti agli anni scorsi sono attualmente in grado di concedere solo quattro anni di aggiornamenti.

“Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 sono inoltre progettati pensando alla longevità, offrendo sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza in modo da poter godere della migliore esperienza foldable Galaxy ancora più a lungo“, questo è quanto scritto da Samsung nel suo comunicato stampa ufficiale.

Si prospetta dunque l’inizio di una nuova era in casa Samsung, con il colosso che seguirà le orme di Google. È aperto un nuovo territorio di sfida: quello dove le aziende faranno a gara a chi offrirà il supporto più longevo.