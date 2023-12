Samsung già pronta a preparare i display per i pieghevoli di Apple

La divisione Samsung Display ad oggi è la principale fornitrice di display per casa Apple. Da tempo infatti si occupa di rifornire il colosso di Cupertino con gran parte degli schermi, anche quest’anno con gli OLED realizzati per la nuova gamma iPhone 15.

Secondo quanto riportato da voci molto informate, Samsung Display è pronta ad attendere una nuova chiamata di Apple. Tim Cook potrebbe ben presto commissionare degli schermi da destinare ai primi iPhone pieghevoli.

Secondo The Elec, Samsung Display avrebbe riorganizzato il proprio team aziendale dedicato allo sviluppo dei pannelli per Apple. L’obiettivo sarebbe chiaro: lavorare al meglio per essere pronti alla realizzazione dei display per i foldable made in Cupertino.

Il nuovo rapporto pubblicato sul web afferma che Samsung sarebbe focalizzata sul migliorarsi in merito alle proprie capacità per essere pronta alle richieste, senza dubbio molto esigenti, di Apple per i suoi pieghevoli.

Samsung pronta a soddisfare le richieste di Apple in merito ai display pieghevoli

Presumibilmente, non sarà solo l’azienda Sudcoreana a lavorare su questo progetto, ma anche LG Display. Apple sarebbe infatti pronta a richiedere il meglio e a capo di quest’ambito le due aziende in questione non hanno rivali.

Tra i progetti a cui si sta lavorando potrebbe esserci un pannello da ben 20,25 pollici. Nel rapporto trapelato non sono attualmente presenti indicazioni che specifichino se questa dimensione si riferisce ad un prodotto finale o ad una sperimentazione.

In realtà, come è stato già accennato altre volte, alcune voci avrebbero supposto che Apple avrebbe lavorato sugli smartphone pieghevoli già nel lontano 2016. Durante quel periodo però non c’erano indicazioni in merito alla volontà di Apple di rivolgersi a Samsung per i suoi progetti in tal senso.

In poche parole ciò che indica la probabile richiesta da parte del colosso americano è proprio la riorganizzazione dell’azienda orientale. Samsung si sta preparando al meglio proprio per questo motivo.