Samsung ha un piano per contrastare il pieghevole Apple: c'è un tri-fold

Desta sempre più attenzione il mercato dei telefoni pieghevoli. Questo infatti sta diventando sempre più competitivo e tra le aziende leader c’è senza dubbio Samsung. Il colosso sudcoreano non vuole indugiare ed è per questo che ciò pensa al futuro. Stando a quanto riportato infatti potrebbe lanciare un Galaxy Z Flip economico già nel 2025. Non finisce qui però in quanto Samsung avrebbe in mente un progetto ambizioso: lanciare il sui primo tri-fold. Questo arriverebbe, secondo i rumor, nel 2026.

L’obiettivo principale dunque sembra molto chiaro: difendere la quota di mercato e prepararsi alla concorrenza di Apple, che si appresta a entrare nel settore con il suo primo dispositivo pieghevole.

Galaxy Z Flip: Samsung pensa ad un modello per ogni esigenza

Mentre alcuni produttori stanno abbandonando i clamshell pieghevoli (telefoni a conchiglia) a causa di margini ridotti e problemi di surriscaldamento, Samsung sembra voler raddoppiare l’impegno. Nel 2025, l’azienda potrebbe offrire due versioni del Galaxy Z Flip, ovvero una economica, pensata per rendere i pieghevoli accessibili a un pubblico più ampio, e una premium, con un display più grande, probabilmente il futuro Z Flip 7.

Il futuro dei pieghevoli di Samsung è chiaro: si pensa al tri-fold

Come detto, nel 2026 Samsung potrebbe lanciare il suo telefono tri-fold, quasi in risposta diretta a Huawei e al suo Mate XT. Lo scontro avverrebbe anche con il primo pieghevole di Apple, previsto per lo stesso anno. Questa tecnologia consentirebbe un nuovo livello di versatilità, combinando l’esperienza di smartphone e tablet in un unico dispositivo.

Il colosso orientale sta dimostrando di voler giocare d’anticipo, preannunciando anche modelli sottilissimi nella gamma Galaxy S25 per anticipare l’arrivo del presunto iPhone 17 Air, atteso anch’esso nel 2026. Questa strategia evidenzia come l’azienda stia rispondendo rapidamente alle mosse di Cupertino per mantenere il suo ruolo di leader. Insomma, ne vedremo delle belle ma bisogna ancora attendere un po’.