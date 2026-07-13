Samsung Health lancia un controverso coach AI

Samsung accelera sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale in Samsung Health, con l’obiettivo di trasformare un semplice raccoglitore di dati in un sistema capace di interpretarli e restituire indicazioni concrete.

Non si tratta più solo di contare passi o ore di sonno, ma di comprendere abitudini, progressi e criticità lungo periodi estesi. Questa evoluzione si basa su oltre dieci anni di sviluppo della piattaforma e sull’enorme quantità di informazioni generate dagli utenti tramite smartphone e Galaxy Watch.

Frequenza cardiaca, attività fisica e qualità del riposo diventano così elementi di un quadro più ampio, che l’AI può analizzare per offrire suggerimenti personalizzati e coerenti con il profilo individuale.

Un coach digitale basato sui dati personali? L’arma a doppio taglio

L’idea alla base delle nuove funzioni è quella di un assistente capace di adattarsi all’utente.

Analizzando dati storici e comportamenti ricorrenti, il sistema può proporre obiettivi realistici, modificare programmi di allenamento e suggerire cambiamenti graduali nello stile di vita. Questo approccio riduce il margine di interpretazione richiesto all’utente, che non deve più dedurre da solo cosa fare osservando grafici e statistiche.

Il ruolo degli smartwatch resta centrale. I Galaxy Watch più recenti raccolgono informazioni continue e dettagliate, creando uno storico utile per individuare tendenze e variazioni. Più i dati sono completi e distribuiti nel tempo, più le raccomandazioni possono risultare precise. Tuttavia, l’affidabilità dipende anche dalla capacità dell’algoritmo di distinguere oscillazioni normali da segnali significativi, evitando suggerimenti fuorvianti o eccessivi.

Privacy, elaborazione locale e limiti reali

L’uso intensivo di dati sanitari e biometrici rende inevitabile il tema della privacy. Per addestrare modelli efficaci servono grandi quantità di informazioni, ma è essenziale chiarire come queste vengano raccolte, trattate e protette. Samsung punta anche sull’elaborazione locale, sfruttando le capacità AI integrate nei dispositivi più recenti per limitare il trasferimento di dati verso il cloud e migliorare la rapidità delle risposte.

Questo modello, noto come AI on-device, offre vantaggi evidenti in termini di sicurezza e latenza, ma presenta limiti legati alla potenza di calcolo e al consumo energetico. Per analisi più complesse potrebbe essere ancora necessario il supporto dei server remoti. Resta da valutare come i consumatori accoglieranno questo tipo di approccio, andando a prediligere l’accuratezza dei dispositivi o la tutela dei propri dati.