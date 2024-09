Samsung: i prossimi Galaxy S25 potrebbero costare di più, ecco perché

Mentre Apple è in procinto di presentare la sua nuova gamma di iPhone, si parla insistentemente anche delle altre aziende pronte a lanciare i loro top di gamma. Tra queste ovviamente c’è Samsung, che aspetterà fino a gennaio o febbraio 2025 per svelare a tutti i suoi nuovi Galaxy S25. Durante lo scorso mese di giugno, alcune indiscrezioni avevano anticipato un aspetto molto importante riguardante il prezzo: il listino dei tre dispositivi della linea Galaxy S25 potrebbe salire.

Le fonti più attendibili infatti hanno affermato che potrebbe ben presto esserci un aumento di prezzo di circa il 25-30% dovuto principalmente al nuovo processore.

Samsung prepara un aumento di prezzo per i suoi Galaxy S25: ecco il motivo

Stando a quanto riportato dalle fonti più attendibili ed informate, il prossimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 sarà “colpevole” dell’aumento di prezzo dei nuovi Galaxy S25 di Samsung. Lo Snapdragon 8 Gen 3 che mette attualmente in moto i Galaxy S24 ha un prezzo compreso tra 190 e 200 dollari mentre il prossimo Snapdragon 8 Gen 4 avrebbe un prezzo compreso tra 237,50 dollari e 260 dollari.

Per bilanciare i costi, Samsung potrebbe continuare a utilizzare la stessa strategia di sempre: implementare i Galaxy S25 e Galaxy S25+ con un chipset Exynos, in questo caso, l’Exynos 2500, in tutti i mercati tranne Stati Uniti, Canada e Cina. In quei paesi, oltre all’S25 Ultra, anche i Galaxy S25 e Galaxy S25+ monteranno lo Snapdragon 8 Gen 4.

Ma cosa succederebbe se Samsung paradossalmente decidesse di eliminare l’Exynos 2500 e tutti i modelli della serie Galaxy S25 fossero alimentati dal nuovo Snapdragon 8 Gen 4? L’aumento del prezzo del 30% per il processore avrebbe un impatto devastante. Chiaramente queste sono solo delle indiscrezioni e bisognerà vedere se Samsung riuscirà ad attuare una nuova strategia per riuscire a contenere i prezzi. Almeno per il momento la situazione sembra essere questa, anche se mancano almeno quattro mesi.