Samsung, il Galaxy S25 Ultra batterà iPhone 16 Pro Max e Pixel 9 Pro XL: ecco perché

I telefoni premium, ovvero i top di gamma proposti da ogni azienda, sono belli e soddisfacenti soprattutto per coloro che se li possono permettere. Ne deriva inoltre un lato negativo: sono notevolmente più pesanti dei telefoni di fascia media e bassa. La differenza è così netta che in molti tendono a rinunciare ai telefoni di fascia alta proprio per questo motivo, soprattutto quando si hanno le mani piccole. Per quanto riguarda i top di gamma del momento e quelli che verranno a breve presentati, c’è un prodotto da tener d’occhio e questo è il Galaxy S25 Ultra.

Innanzitutto, le voci dicono che questo smartphone di Samsung si baserà fortemente sul design del Galaxy S24 Ultra, con piccoli accorgimenti sparsi qua e là per rendere il dispositivo più comodo da tenere in mano e da usare. Si prevede infatti che il telefono arriverà con angoli leggermente curvi e frame laterale asimmetriche per garantire che si adatti facilmente alle mani.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere il top in termini di ergonomia

A contribuire nel rendere il Galaxy S25 Ultra di Samsung più ergonomico e dunque comodo tra le mani potrebbe pensarci un altro aspetto: la sua stazza. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà infatti lo smartphone più leggero e sottile di tutti, battendo così in un sol colpo sia il prossimo iPhone 16 Pro Max che il neonato Pixel 9 Pro XL.

Le voci avevano in precedenza rivelato che il telefono avrebbe avuto una larghezza di 8,4 mm. Per fare un confronto rapido, il Pixel 9 Pro XL ha uno spessore di 8,5 mm. Sono meno le informazioni disponibili sullo spessore dell’iPhone 16 Pro Max ma in questo caso ad influire potrebbe essere il peso, il quale potrebbe essere nettamente dalla parte del Samsung Galaxy S25 Ultra. Si avranno comunque a breve i primi riscontri in quanto la presentazione di Casa Apple è prevista tra 10 giorni circa.