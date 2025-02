Samsung: il primo tri-fold avrà lo stesso display di Galaxy Z Fold 7

C’è tanta attesa per quello che sarà il futuro degli smartphone pieghevoli, soprattutto in casa Samsung. Il colosso sudcoreano sta facendo tanto parlare di sé negli ultimi tempi, o meglio sono le indiscrezioni che stanno fomentando l’ambiente. Stando infatti a quanto riportato, l’azienda sarebbe in procinto di lanciare il suo primo tri-fold, ovvero un pieghevole a tre pannelli. Questo, secondo le notizie trapelate in queste ore, dovrebbe avere lo stesso display di Galaxy Z Fold 7. L’ampiezza dovrebbe essere, per quanto concerne lo schermo esterno, di 6,49 pollici.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto ai precedenti Galaxy Z Fold, che finora si sono fermati a una diagonale massima di 6,3 pollici. Questo potrebbe tradursi in un utilizzo più comodo del display esterno, una delle aree in cui Samsung ha ricevuto più feedback dagli utenti.

Il primo pieghevole Samsung a tre sezioni avrà uno schermo esterno

Un altro aspetto interessante di questa indiscrezione riguarda il design del trifold. Il dispositivo non adotterà un meccanismo di chiusura come quello del Huawei Mate Xs Ultimate, che lascia lo schermo principale sempre esposto, ma avrà un vero display esterno indipendente. Questa soluzione migliorerà la protezione del pannello interno, evitando problemi di usura precoce legati ai materiali plastici dei foldable.

Quattro nuovi modelli in arrivo

Samsung avrebbe in programma quattro nuovi pieghevoli per il 2025:

Galaxy Z Fold7 ;

; Galaxy Z Flip7 ;

; Galaxy Z Flip7 FE , una versione più economica;

, una versione più economica; Il primo modello trifold, probabilmente ispirato al concept Flex G.

Per la prima volta nella gamma di pieghevoli Samsung, i modelli Z Flip7 potrebbero montare chip Exynos, segnando un ritorno alle soluzioni interne dopo anni di SoC Snapdragon.

Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione e Samsung sembra voler consolidare il suo dominio, ampliando la gamma con dispositivi più versatili e innovativi.