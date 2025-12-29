Samsung integra Google Foto su TV Tizen con strumenti AI

Google Foto sui TV Tizen: Memories da marzo 2026, poi strumenti Create with AI con il modello Nano Banana per trasformare foto in video.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 29 dic 2025
Nel panorama dell’intrattenimento domestico, il 2026 si profila come un anno di svolta per chi possiede una smart TV: l’annuncio della integrazione nativa di Google Foto sui televisori Samsung equipaggiati con TizenOS promette di ridefinire il modo in cui le famiglie accedono e rivivono i propri ricordi sul grande schermo.

Il percorso verso questa nuova era sarà scandito da tre momenti chiave: marzo 2026, il secondo semestre dello stesso anno e una compatibilità selettiva ottenibile tramite aggiornamenti software. A partire dalla primavera, infatti, gli utenti potranno collegarsi direttamente alla propria libreria fotografica personale tramite le credenziali Google, senza più la necessità di ricorrere al casting da smartphone o all’utilizzo di app di terze parti.

Il primo elemento a fare il suo debutto sarà la funzione Memories, progettata per offrire raccolte curate in automatico in base a persone, luoghi e momenti salienti. Grazie a sofisticati algoritmi di riconoscimento e selezione, la TV proporrà slideshow tematici che sapranno sorprendere e coinvolgere, rendendo ogni visione un’occasione per riscoprire emozioni passate. Nei primi sei mesi, questa funzionalità sarà un’esclusiva Samsung, un vantaggio competitivo che mira a rafforzare la posizione del marchio nel segmento premium, ma che rischia di suscitare malumori tra i possessori di altri brand.

Google Foto e TizenOS: la rivoluzione parte a marzo

Il secondo semestre del 2026 segnerà invece l’arrivo dei nuovi strumenti creativi Create with AI, alimentati dal modello Nano Banana sviluppato da Google. Questi strumenti apriranno la strada a una nuova dimensione della creatività domestica: tra i più attesi, la funzione Remix, che consentirà di trasformare lo stile artistico delle immagini, e Photo to Video, pensata per animare scatti statici e trasformarli in brevi videoclip.

L’implementazione di queste novità avverrà in modo graduale: sui modelli di TV Samsung prodotti nel 2026 la funzionalità sarà preinstallata, mentre i televisori di generazioni precedenti potranno accedervi tramite aggiornamenti software dedicati, seppur con alcune limitazioni di compatibilità. Gli utenti saranno chiamati a verificare attentamente la disponibilità delle nuove funzioni sul proprio dispositivo, per non rischiare di restare esclusi da questa ondata di innovazione.

Dal punto di vista dell’esperienza utente, la promessa è chiara: basta un login per sfogliare la propria libreria, avviare slideshow o sperimentare con i nuovi strumenti creativi, tutto direttamente dal telecomando. Samsung parla di “esperienza ancora più personale”, mentre Google punta a “riconnettere le persone con i loro ricordi in modi inediti e coinvolgenti”. In questa ottica, la TV si trasforma in un vero e proprio centro creativo, capace di riunire la famiglia e valorizzare il patrimonio fotografico personale.

Non mancano, tuttavia, interrogativi cruciali. La gestione della privacy e della sicurezza resta un tema centrale: come saranno protetti i dati personali accessibili dalla TV? Dove verranno processate le operazioni basate sull’Intelligenza Artificiale? E quali strumenti avranno gli utenti per controllare, limitare o cancellare le proprie informazioni? Su questi punti, sia Samsung che Google saranno chiamate a fornire dettagli e rassicurazioni concrete, per evitare che l’entusiasmo lasci spazio a preoccupazioni legate alla governance dei dati.

