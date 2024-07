Samsung: la connettività satellitare potrebbe arrivare prima dei Galaxy S25

Con Android 15 che supporterà ufficialmente la connettività satellitare, si spera che la maggior parte dei top di gamma Android ottengano questa opzione. Sembra tutto pronto in realtà, ma per come stanno le cose al momento, sembra che gli smartphone Google Pixel e Samsung Galaxy saranno i primi a ottenere questa funzionalità.

L’analisi del codice in alcune app Samsung indica infatti che il colosso sudcoreano consentirà ai suoi utenti di comunicare via satellite, cosa che gli utenti con iPhone 14 e iPhone 15 possono già fare da tempo.

L’implementazione di Android, secondo quanto riportato, potrebbe essere però migliore. Questa, non solo consentirà agli utenti di connettersi ai servizi di emergenza in assenza totale di rete telefonica, ma permetterà anche di inviare messaggi ad amici e familiari. La nuova funzionalità sarà integrata nelle app per SMS e MMS ma almeno all’inizio, a quanto pare, solo Google Messaggi la supporterà.

Samsung porta la connettività satellitare a bordo dei suoi top di gamma

Nel caso di Samsung, la sua app dedicata ai Messaggi avviserà gli utenti quando il loro dispositivo sarà connesso a un satellite. A quel punto le persone verranno reindirizzate a Google Messaggi sia per inviare che ricevere messaggi con connessione satellitare.

Il dirigente di Samsung Park Yong-in ha promesso che la connettività satellitare bidirezionale sarebbe arrivata nel 2024. Guardando il recente sviluppo, sembra che Samsung non farà aspettare i suoi utenti fino al lancio del Galaxy S25, anche se questa possibilità al momento non è del tutto esclusa.

Quando è stata lanciata la serie Galaxy S23, il responsabile mobile di Samsung, TM Roh, ha affermato che era troppo presto per portare la connettività satellitare sui telefoni Samsung. La motivazione sta nella mancanza delle infrastrutture giuste. Con i principali operatori telefonici che ora esprimono grande interesse per la tecnologia, è giunto il momento perfetto per il colosso sudcoreano di fornire il giusto supporto per la connettività satellitare.