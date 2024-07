Samsung: l'azienda potrebbe rinunciare al Galaxy S25+

È ormai diverso tempo che Samsung, quando presenta la sua linea di punta nel mondo smartphone, rilascia tre dispositivi diversi tra loro. La gamma Galaxy S è contraddistinta proprio da questa peculiarità: tre prodotti destinati a tre fasce di utenti. L’obiettivo è quello di adattarli a dimensioni e specifiche su misura per i gusti di ogni consumatore. In realtà non è tantissimo tempo che questa storia va avanti, in quanto Samsung ha cominciato con la linea Galaxy S10, per poi continuare con gli S20.

In seguito è arrivata la presentazione del primo prodotto della linea S con supporto per la S Pen, ovvero l’S21 Ultra. È da quel momento che l’azienda ha deciso di soppiantare totalmente la gamma Note, praticamente incorporandola all’interno della serie S. La versione Plus è sempre stata vista come quel prodotto di mezzo che in molti non hanno mai saputo attribuire ad un ruolo ben preciso.

È chiaro che non sono telefoni scadenti ma, come è stato possibile notare negli anni, la differenza di prezzo con gli Ultra, non ha garantito vendite soddisfacenti. Cominciano infatti a circolare delle voci secondo le quali Samsung avrebbe intenzione di eliminare questo modello dalla sua prossima gamma Galaxy S25.

Samsung, il 2025 potrebbe essere l’anno dell’addio al modello Plus

Le voci di un possibile accantonamento del modello Plus sono aumentate proprio in questi giorni: dando uno sguardo ai codici identificativi degli smartphone trapelati sul web, sembrerebbe non essere stato trovato alcun tipo di riferimento al Galaxy S25+. Questa situazione è stata letta da alcuni utenti come un chiaro segno che Samsung rilascerà solo due smartphone nella sua prossima gamma Galaxy S25.

Queste indiscrezioni tuttavia potrebbero essere premature e smentite prossimamente, per cui meglio andarci con i piedi di piombo. Voci più vicine al colosso sudcoreano sostengono che l’anno in cui l’azienda deciderà di lasciare il modello Plus, potrebbe essere il 2026.