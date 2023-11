Samsung Monitor Odyssey G5 da 27" in super sconto su Amazon

Di monitor ce ne sono talmente tanti durante questa settimana piena di offerte che c’è l’imbarazzo della scelta nel prenderne uno piuttosto che un altro. Quando si notano brand molto interessanti come Samsung, la scelta viene molto più semplice.

Oggi in sconto c’è il famoso schermo della serie Odyssey, più precisamente il G5 da 27″ di ampiezza. A bordo ci sono caratteristiche tecniche degne di nota che rendono questo uno dei migliori monitor nella sua categoria. Oltre a tutte le tecnologie di cui gode, anche il prezzo risulta particolarmente interessante.

Amazon infatti propone il prodotto oggi con il 18% di sconto e con un prezzo finale di 209,99 €. Sono compresi i soliti due anni di garanzia e inoltre c’è la spedizione rapida disponibile per gli utenti Prime.

Il monitor di Samsung è ottimo, ecco l’Odyssey da 27″

Di una diagonale da ben 27“, questo monitor curvo di Samsung garantisce un’ottima risoluzione. Avere immagini in 2K significa sfruttare una risoluzione pari a 2560 x 1440 pixel, per cui in WQHD.

L’Odyssey G5 garantisce inoltre un refresh rate a 144 Hz e una latenza massima da 1ms. Sono presenti tutte le principali tecnologie tra cui la Eye Saver Mode per gli occhi.

In conclusione, questo monitor può essere adatto sia per chi ha esigenze lavorative particolari che per chi vuole giocare sfruttando il meglio. Samsung ha provveduto a tutto, equipaggiando lo schermo con tutte le specifiche di rilievo che servivano.

Peraltro il prezzo è un gran fiore all’occhiello, siccome oggi scende del 18% rispetto alla cifra solita. Gli utenti lo pagheranno solo 209,99 € con due anni di garanzia e con la possibilità di restituirlo entro la fine del prossimo mese di gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.