Samsung Music Frame: lo speaker audio integrato in una cornice

Sull’onda del successo di Symfonisk dell’Ikea, anche Samsung ha deciso di lanciare sul mercato il proprio altoparlante integrato in una cornice, ovvero il suo HW-LS60D Samsung Music Frame.

Stiamo parlando di una soluzione ideale per coprire eventuali difetti in un muro, non limitandosi però all’aspetto estetico e fornendo anche un’utilità al prodotto utilizzato. Rispetto a quanto già proposto dall’azienda svedese, però, questo dispositivo offre al suo interno anche un hub IoT (Internet of Things), che permette un’integrazione ancora più profonda nel contesto di una Smart Home.

A livello pratico, Music Frame può funzionare come speaker Bluetooth o Wi-Fi autonomo, oltre ad essere accoppiato con estrema facilità a soundbar e TV Samsung (in un contesto surround o come subwoofer).

Di fatto, potrebbe trattarsi di un prodotto ideale per essere integrato a una delle più recenti TV del produttore coreano, soprattutto per chi ha particolarmente a cuore la riproduzione audio.

Samsung Music Frame promette audio di alta qualità e una cornice per le tue foto più care

L’altoparlante propone, a detta di Samsung, un “Eccellente effetto Dolby Atmos” anche se con un mix di suono stereo di due woofer, due tweeter e due driver di fascia media.

Lato più estetico, Music Frame permette anche di inserire al suo interno una fotografia o un’immagine al suo interno. Il pannello artistico in dotazione, costituita da una lastra acrilica opaca “diasec”, permette anche di effettuare una stampa digitale sullo stesso. Nonostante ciò, rispetto a tanti altri prodotti simili, questo non presenta display LCD che riproducono digitalmente file.

Rispetto a prezzo e data di lancio di Music Frame Samsung non si è ancora pronunciata. Nonostante ciò, l’ormai imminente CES 2024 potrebbe essere il contesto ideale per conoscere dati più specifici su questo interessante prodotto.