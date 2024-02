Secondo le informazioni indicate nell’inserzione su eBay, restano poche unità disponibili. E non potrebbe essere altrimenti, perché lo smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici (modello QE55QN85CATXZT) è attualmente scontato di oltre 200 euro e costa quindi 849,99 euro, spedizione compresa. Non è una cifra irrisoria, è vero, ma è un prezzo strepitoso per un top di gamma della sua categoria.

Un’esperienza visiva senza precedenti con lo smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici: risparmia oltre 200€ su eBay

Come già anticipato, il Samsung TV Neo QLED 4K QE55QN85CATXZT rappresenta un’eccellenza nel panorama delle TV di ultima generazione. Il motore di questo TV è la tecnologia Neo QLED, che utilizza Mini LED per un controllo ultra-preciso della luce. Il risultato è di immagini con neri profondi, bianchi brillanti e una gamma di colori HDR eccezionalmente ampia.

La risoluzione 4K UHD offre una nitidezza e una ricchezza di dettagli ineguagliabili, mentre la tecnologia Quantum Matrix Technology Pro assicura un contrasto eccellente in ogni scena. Il processore Neural Quantum 4K ottimizza le immagini in tempo reale, migliorando la nitidezza, i colori e il contrasto, mentre l’intelligenza artificiale integrata upscala automaticamente i contenuti a una risoluzione 4K, garantendo una qualità visiva sempre eccellente.

Il sistema audio Object Tracking Sound (OTS) Pro crea un’esperienza audio tridimensionale che ti avvolge completamente, e non manca la tecnologia Dolby Atmos, che aggiunge un ulteriore livello di immersione, creando un suono realistico e multidirezionale.

Il design NeoSlim del TV lo rende un vero e proprio oggetto di design. La cornice ultrasottile e il piedistallo minimalista si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente.

Il lato smart è nel sistema operativo Tizen, che offre un’ampia gamma di app e servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube.