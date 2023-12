Samsung Neo QLED 4K da 55", il super prezzo eBay per la smart TV

Gli utenti che erano in attesa di acquistare una nuova smart TV, recandosi su eBay hanno certamente notato la Samsung Neo QLED 4K. Il prodotto, dotato di qualità estrema, arriva oggi in grande sconto.

Su eBay infatti tutti possono acquistare la televisione per 799,99 €, al 50% del vecchio prezzo di vendita pari a 1589 €.

Su eBay la smart TV QLED di Samsung costa meno, le specifiche

L’impatto estetico è davvero devastante: una televisione del genere è difficile da trovare in commercio, peraltro a questo prezzo di vendita. Samsung ha fatto un capolavoro, fornendo agli utenti una smart TV che, non solo solo ha un’ottima presenza scenica, ma anche una scheda tecnica con i fiocchi.

Tutto parte innanzitutto dall’ampiezza dello schermo che è da 55″, all’interno dei quali si dà sfogo alla qualità super di cui il TV è dotato. La risoluzione massima infatti è in 4K Ultra HD a 3840 × 2160 pixel, il tutto con tecnologia Neo QLED, ovvero qualcosa di molto vicino all’OLED. Il forte di questa televisione sarà ovviamente il colore molto fedele alla realtà ed estremamente preciso per ogni tipo tipologia di contenuto che si andrà a guardare.

Anche l’audio non può passare in secondo piano, dal momento che la tecnologia Dolby Atmos garantisce un suono straordinario. C’è ovviamente anche la certificazione HDR10+, per riprodurre i contenuti più interessanti nella loro forma migliore. A bordo c’è anche un processore quantistico neurale 4K con tecnologia Samsung Real Depth Enhancer, utile per elaborare al meglio la profondità dei soggetti ritratti nello schermo.

Trovare oggi una televisione del genere che costi praticamente la metà rispetto al solito è impossibile. La smart TV Samsung Neo QLED arriva su eBay oggi con un prezzo di 799,99 € invece che a 1589 €. Lo sconto è quindi del 50%. Il prodotto sarà a casa vostra al massimo giovedì 7 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.