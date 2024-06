Appassionati di gaming o, più di generale, di periferiche ad alte prestazione, questo un avviso per voi! Il Samsung Odyssey G3 da 24” con frequenza d’aggiornamento di 144Hz, tempo di risposta di 1ms e FreeSync Premium è attualmente scontato del 19% su Amazon (rispetto al prezzo di listino) e costa dunque solo 129,90 euro, spedizione compresa.

Samsung Odyssey G3 24”: a questo prezzo, il monitor da gaming è un incredibile best buy

Il Samsung Gaming Odyssey G3 è un monitor da 24 pollici pensato per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con un refresh rate di 144Hz, un tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia AMD FreeSync Premium, questo monitor elimina il ghosting e il tearing, garantendo immagini nitide e senza sfocature anche durante le azioni più concitate.

Il design dello S24AG302 è accattivante e moderno, con una cornice sottile su tre lati che massimizza l’area di visualizzazione. Il monitor è inoltre dotato di un supporto ergonomico che permette di regolarlo in altezza, inclinazione, rotazione e persino in modalità pivot, per adattarsi perfettamente alle tue esigenze di comfort e di gioco.

Il monitor di Samsung vanta un pannello VA con una risoluzione Full HD (1920 x 1080) che restituisce immagini dettagliate e colori vivaci. L’ampio angolo di visuale di 178° garantisce una visione eccellente da qualsiasi angolazione, mentre le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free riducono l’affaticamento oculare durante le lunghe sessioni di gioco.

Con un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta di 1 ms, l’Odyssey G3 è perfetto per i gamer che cercano prestazioni elevate. La frequenza d’aggiornamento elevata elimina il motion blur e il tearing, mentre il tempo di risposta rapido garantisce un’azione fluida e reattiva. La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica AMD compatibile, eliminando ulteriormente il tearing e lo stuttering.

Infine, per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di una porta HDMI 1.4, una porta DisplayPort 1.2 e un ingresso audio. Questo lo rende compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui computer (desktop o laptop), console e lettori multimediali.