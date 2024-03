L’Odyssey G5 di Samsung è un monitor curvo da gaming che assicura un’esperienza immersiva come non mai e che garantisce performance da top di gamma: frequenza d’aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 1ms, risoluzione 2K, HDR10 e così via.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, il monitor da 27″ è proposto al prezzo scontato di 229,90 euro, spedizione compresa. E con il suo acquisto si ottiene anche uno sconto del 33% su PC Game Pass.

Immergiti nell’azione con il Samsung Odyssey G5, il monitor da gaming curvo da 27″ con risoluzione 2K

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S27CG554) è un monitor curvo da 27 pollici che restituisce all’utente un’esperienza di gioco coinvolgente e fluida. Con un’alta risoluzione WQHD (2560×1440), una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms (MPRT), questo monitor offre immagini nitide, colori vibranti e un gameplay senza lag.

La curvatura 1000R dello schermo è avvolgente e crea un’esperienza di gioco più coinvolgente e realistica. Ti permette di concentrarti sull’azione e di immergerti completamente nel gioco, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi. La risoluzione WQHD 2K, poi, offre dettagli più precisi e colori più realistici.

La frequenza di aggiornamento di 165Hz elimina il motion blur e garantisce un gameplay fluido e reattivo. È ideale per i giochi competitivi dove ogni millisecondo conta, come gli sparatutto in multiplayer (Fortnite, Call of Duty, Rainbow Six, CS e così via). Il tempo di risposta di 1ms (MPRT) riduce al minimo il ritardo di input per un’esperienza priva di lag.

Per quanto riguarda invece la tecnologia HDR10, questa offre una gamma di colori più ampia e un contrasto più elevato, per un’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente. La tecnologia FreeSync elimina invece lo screen tearing e il stuttering, per un gameplay fluido e senza interruzioni. È compatibile con le schede grafiche AMD Radeon. Non mancano poi la tecnologia Flicker Free e la modalità Eye Saver, che riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Infine, il monitor Samsung Odyssey G5 è dotato di diverse porte di connessione, tra cui HDMI, DisplayPort e un ingresso audio. Potrai collegarlo facilmente al tuo PC, alla tua console o ad altri dispositivi.